Anna Gabriel obté el permís de residència a Suïssa per cinc anys

L'exdiputada de la CUP exiliada a Suïssa, Anna Gabriel, ha aconseguit el permís de residència a Suïssa per 5 anys, segons ha explicat la seva mare Maribel Sabaté al diari Ona Bages . Sabaté ha explicat que li va arribar la setmana passada i que això donarà a la seva filla "la tranquil·litat d'optar a llocs de treball o presentar-se a convocatòries a les quals fins ara li era més difícil accedir".La mare de Gabriel ha detallat que l'exdiputada "no ha parat quieta des que va arribar a Suïssa al febrer, entre col·laboracions amb entitats i cursos d'anglès" i que "aviat també començarà un doctorat a la Universitat de Ginebra". Sabaté ha explicat que el dia que la seva filla li va dir que marxaria va ser el més dur de la seva vida. "Jo no vull passar ni un dia de la meva vida en una presó amb unes relíquies franquistes que et volen humiliar, que et volen fer dir el que no sents, i jo no vull passar per aquest tràngol", li va dir Gabriel a la seva mare.Des que Anna Gabriel va marxar a Suïssa, Maribel Sabaté parla amb la seva filla amb un telèfon mòbil que li van donar expressament per parlar amb ella. Sabaté ha agraït el suport que han rebut de Sallent, el seu poble, i ha assegurat que seguiran la lluita. Sabaté també explica que el dia que va marxar va ser un dels pitjors de la seva vida i que la seva principal por és si podrà tornar-la a veure. Tot amb tot, aquest estiu, juntament amb el germà, la cunyada i la neboda l'aniran a veure.La dirigent de la CUP porta a Ginebra des de mitjans de febrer d'enguany i, tal com va afirmar en una entrevista a Le Temps va confirmar el seu partit en una roda de premsa , Gabriel es va negar a comparèixer davant del jutge Pablo Llarena amb l'objectiu d'internacionalitzar el conflicte, i perquè considera que es tracta d'una causa política i sense garanties.

