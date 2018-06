«La nova Manada» de Canàries, en llibertat sense fiança

El jutge ha deixat en llibertat sense fiança els quatre homes homes que s'autoanomenaven "la nova Manda" després de ser detinguts acusats de violar una menor a Gran Canària durant la nit de Sant Joan. Les mesures cautelars que els han imposat han estat assistir al jutjat cada 15 dies i la impossibilitat de sortir del país i d'apropar-se o comunicar amb la jove de 16 anys.La Fiscalia imputa als detinguts, d'entre 19 i 24 anys, un delicte d'abús sexual (no d'agressió sexual, el càrrec pel qual inicialment havien estat arrestats). Hi ha un cinquè implicat, un adolescent de 15 anys que ha estat internat a un centre de menors de Tenerife amb càrrecs d'agressió sexual i un pla de mesures terapèutiques per pal·liar el consum d'alcohol i altres substàncies.Els fets es van produir el cap de setmana en una zona turística de Gran Canària. Durant la detenció, els detinguts reclamaven la condició de "la nova Manada", segons fonts policials citades per Canariasahora. Tot plegat pocs dies després que els membres de "la Manada" fossin deixats en llibertat provisional per ordre de l'Audiència de Navarra.

