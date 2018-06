500 invitacions per evitar el ridícul d'assistència a la cloenda dels Jocs Mediterranis

Javier Villamayor ha avançat aquesta tarda que l'organització dels Jocs Mediterranis regala 500 invitacions que es repartiran entre entitats esportives, civils i culturals per a la cerimònia de cloenda. El conseller comissionat de l'esdeveniment esportiu ha detallat, però, que només en podran demanar 10 com a màxim per entitat i que per sol·licitar-les, hauran d'enviar un correu electrònic a [email protected] La cerimònia, que se celebrarà una altra vegada al Nou Estadi, serà una "festa d'agraïment" a tota la gent que ha fet possible l'organització i el desenvolupament dels Jocs Mediterranis. El mateix Villamayor ha destacat que hi ha unes 5.000 entrades reservades per a convidats i la resta es posaran a la venda. Una de les estrelles musicals que participarà en aquest acte de cloenda serà el cantant Álvaro Soler, actual número u de la llista de los 40 principales. Aquest divendres atracarà al Port de Tarragona el portaaeronaus més gran que té l'Armada espanyola. Ho fa, segons un comunicat emès pel Ministeri de Defensa, per donar el ressò que es mereix l'esdeveniment esportiu. Un esdeveniment esportiu que s'ha venut fins ara com "el de la pau i el diàleg". Davant les crítiques, Villamayor ha destacat que la visita del vaixell "no està inclòs ni el programa cultural ni esportiu dels Jocs Mediterranis" i que és decisió del ministeri el fet de voler-hi ser.En la mateixa línia, l 'alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, va defensar que no suposa cap problema l'arribada del vaixell a la ciutat i que han rebut amb els braços oberts allò que tothom ha volgut aportar als Jocs Mediterranis. El director executiu dels Jocs Mediterranis, Víctor Sánchez, ha explicat que de cara a l'any que ve, se celebrarà un congrés internacional per parlar sobre el futur dels Jocs Mediterranis, com reformular-los i repensar-los per, entre altres aspectes, reduir la xifra de competicions. Aquest congrés estarà presidit pel Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM) i la intenció és que aplegui "tota la família mediterrània" i també diferents agents com del camp de la comunicació i del màrqueting, entre altres. Fa tres anys que treballen en aquest congrés, segons ha explicat Sánchez. El mateix directiu ha afegit que els jocs de Tarragona seran "el test que servirà de base" per a treballar-ho.Està previst que María José Rienda, nova presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD, per les seves sigles en castellà), assisteixi a les finals que es diputin aquest dissabte dels Jocs Mediterranis.

