Detingut un activista dels CDR en la protesta contra Felip VI a Vilablareix

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la tarda un activista dels CDR en el marc de les protestes convocades contra la presència del rei Felip VI per presidir l'entrega dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) . El detingut –se sap que és un home- s'ha saltat un cordó policial que la policia catalana havia muntat per impedir que els manifestants s'acostessin al Mas Marroch, on es lliuraven els guardons.L'activista formava part del grup que s'ha concentrat a la sortida de Vilablareix (Gironès), a la zona del pont que creua l'autopista AP-7. A hores d'ara, el detingut es troba a la comissaria de Vistalegre de Girona. Els CDR han difós la detenció per les xarxes socials i demanen estar atents als seus canals, perquè ja anuncien "convocatòries de suport".

