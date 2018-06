Caldes de Malavella inaugura la plaça U d'Octubre coincidint amb la visita de Felip VI

Caldes de Malavella, a la Selva, ha inaugurat aquest dijous la plaça U d'Octubre de 2017 en un acte que s'ha fet a la mateixa hora que Felip VI p residia l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona a pocs quilòmetres de la població , a Vilablareix. De fet, divendres els actes de la Fundació es traslladen a Caldes i, per tant, el rei espanyol estarà al municipi.La plaça, situada davant de l'ajuntament, s'ha omplert amb centenars de persones desafiant la pluja que queia amb intensitat. L'acte ha començat amb un ple extraordinari que ha servit per batejar la plaça i després hi ha hagut els parlaments. La inauguració de la placa ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, la diputada Ana Caula o l'alcalde de la població i president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu.L'acte l'ha tancat el 130è president de Catalunya, Carles Puigdemont, que ha intervingut a través d'un vídeo i ha agraït a Caldes el gest i ha instat a seguir treballant a la "manera catalana" per aconseguir la independència.

