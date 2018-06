Felip VI reivindica la vigència de la Constitució en la seva visita a Girona

El rei espanyol Felip VI ha presidit aquesta tarda el lliurament dels Premis Princesa de Girona a Vilablareix. El monarca, que ha fet part del seu discurs en català, ha volgut donar les gràcies a la família Roca, per haver-los acollit a Mas Marroch després que l'Ajuntament de Girona es negués a cedir cap espai municipal a la Casa Reial arran dels fets de l'1-O i el 3-O.Felip ha reivindicat els valors de la Fundació Princesa de Girona i ha ressaltat el compromís de la Monarquia amb "una Catalunya de tots i per a tots". Així mateix, ha destacat el paper dels catalans en "el gran acord de convivència democràtica i cívica en la llibertat" que queda plasmat en la Constitució.El monarca ha refermat la voluntat i el compromís "amb Girona i les seves comarques, i la vocació de permanència de la Fundació en aquesta terra". A l'acte no hi ha hagut presència de cap representant del govern català després que després que la setmana passada, durant la inauguració dels Jocs Mediterranis, el president Quim Torra anunciés que trencava relacions amb la Casa Reial.La presència del monarca a Vilablareix ha provocat protestes a l'entrada. Des de primera hora de la tarda, centenars de persones es concentren als voltants del Mas Marroch per rebutjar la presència del monarca. També s'han organitzat manifestacions a favor de la visita, impulsades per VOX i d'altres associacions espanyolistes.

