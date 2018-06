La petició de l'advocat de Jordi Sànchez davant d'un possible acostament a Catalunya

Em diu @jordialapreso que de moment no li envieu més cartes a Soto fins que no tinguem clar el seu destí penitenciari. No vol perdre cap carta!!! Ja us avisarem del nou Centre si finalment es produeix el trasllat. Llum als ulls i força al braç. Gràcies per tant 🎗 — Jordi Pina (@JordiPina1) 28 de juny de 2018

El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha comunicat al govern espanyol que ha finalitzat la instrucció i que no ha de practicar més diligències. Això deixa via lliure al govern de Pedro Sánchez per tirar endavant el protocol per traslladar els presos polítics a Catalunya. L'executiu espanyol ha iniciat els tràmits per efectuar els trasllats i el primer que ha fet és preguntar al jutge que instrueix la causa si ha finalitzat la instrucció. El magistrat ha dit que la seva tasca al capdavant de la instrucció ja ha acabat.Aquesta tarda, l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, ha fet una petició a través de Twitter i ha demanat als ciutadans que deixin d'enviar cartes a Soto del Real fins que estigui clar quin serà el nou destí penitenciari del dirigent independentista. "Ja us avisarem si finalment es produeix el trasllat", ha dit Pinta.

