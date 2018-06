Telefònica també compra els drets de la Champions per a les properes tres temporades

Telefònica monopolitza els drets televisius del futbol a l'Estat. Si aquesta setmana la companyia anunciava la compra, per gairebé 3.000 milions d'euros, dels drets de les imatges de la Lliga, aquest dijous s'ha confirmat un acord amb Mediapro per explotar també la Champions League les properes 3 setmanes per un import total de 1.080 milions d'euros -360 anuals-.

En un comunicat, Telefónica informa que l'adquisició dels drets inclou el disseny i desenvolupament dels continguts, que s'emetran en nous canals que s'engegaran les properes setmanes i que tindran el segell de Movistar.



Així mateix, l'acord aconseguit entre Telefónica i Mediapro permet a la companyia presidida per José María Álvarez-Pallete revendre els drets a altres operadors del mercat interessats en aquest contingut i inclou la compartició dels ingressos publicitaris dels nous canals amb la productora.

La companyia calcula que el cost net benvolgut del conjunt de la inversió en els drets de LaLiga, la UEFA Champions League i la UEFA Europa League "amb prou feines puja un 5%" respecte a l'última temporada de l'anterior cicle d'ambdues competicions. Aquest increment suposa un impacte d'al voltant de 40 milions d'euros en aquesta primera temporada del nou cicle.

