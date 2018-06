VÍDEO i FOTOS Protestes a Vilablareix per la presència de Felip VI

Protestes a Vilablareix per la presència de Felip VI, que aquest vespre lliura els premis Princesa de Girona. El certamen ha estat marcat enguany per la polèmica, ja que l'Ajuntament de Girona no ha volgut cedir cap espai a la Casa Reial arran dels fets de l'1-O i el 3-O.Des de primera hora de la tarda, centenars de persones es concentren als voltants del Mas Marroch per rebutjar la presència del monarca. També s'han organitzat manifestacions a favor de la visita, impulsades per VOX i d'altres associacions espanyolistes.Catalunya Informació ha compartit a través de Twitter diverses fotografies sobre com s'ha decorat el camí que haurà de fer Felip VI en cotxe fins a arribar a la cerimònia. S'hi han lligat desenes de llaços grocs en tanques, pals de llum i també s'han pintat a l'asfalt de la carretera, tal com es pot veure a continuació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)