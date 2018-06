L'autodeterminació de Catalunya arriba a l’Smithsonian malgrat el veto a Torra i Morenés

L’organització de l’Smithsonian Folklife Festival ha decidit anul·lar els discursos institucionals de polítics com el president de la Generalitat, Quim Torra, i l’ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés, per evitar polèmiques com la de la recepció d'aquest dimecres al vespre . Però això no ha evitat que el missatge polític de la delegació catalana hagi arribat a la cerimònia d’aquest dijous. I és que les dues actuacions catalanes que han participat de la inauguració han acabat portant a l’acte les reivindicacions sobre el dret a l’autodeterminació i la situació dels independentistes que són a l’estranger.La Cobla Catalana dels Sons Essencials ha interpretat una sardana que demanava "cridar ben fort que nosaltres decidim" i clamava per "una terra lliure" i un "món que ens escolti". I el grup de Yacine ha cantat una peça sobre "l’exili". Mentrestant, a primera fila, però separats per onze cadires i dos passadissos, Morenés i Torra s’ho miraven i escoltaven sense haver-se saludat.La sardana que han interpretat ha estat la primera a fer referència, per sorpresa, al dret a l’autodeterminació. Després d’iniciar la peça amb El contrapàs de Blanes, s’ha cantat Nosaltres decidim, escrita per un dels membres de la cobla i escollida per ells mateixos per a actuar a la cerimònia. "Cridem ben fort nosaltres decidim. Volem la terra lliure i el món ens ha d’escoltar. El nostre crit, nosaltres decidim, diguem-ho clar. Hi ha tot un poble que ningú pot aturar", s’ha escoltat per veu de la cantant.Després d’una altra actuació dels armenis, han pujat a l’escenari el grup Yacine, de Catalunya, que abans de cantar, han explicat en anglès que la seva cançó “parla de l’exili" perquè a Catalunya "hi ha exiliats i presos polítics". Mentre l’actuació començava i donava per finalitzada la cerimònia, les delegacions de Catalunya i Armènia anaven amb responsables de l’Smithsonian Folklife Festival a fer un petit tour conjunt pel ‘Mall’ de Washington, on hi ha instal·lades les carpes del festival. Morenés i la gent de l’ambaixada, però, han preferit marxar directament sense participar de la visita.

