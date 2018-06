La xarxa s'acarnissa amb Albiol per una piulada a favor de l'orgull LGTBI

Te refieres cuando votasteis en contra del matrimonio homosexual?🤔 Gracias por tu apoyo 🤣👏 — Mònica Pérez (@mmfepe) 28 de junio de 2018

Alguien le ha explicado lo que significa esas siglas y esas bandera .. aver si se cree que es 'liga Golf tabarnia Barcelona igualada'' — @[email protected]_69 (@mutil_A_2) 28 de junio de 2018

Quina poca vergonya tens! Fals! 🥀 — La Floreta de Sant Esteve de les Roures (@LaFlorSPDR) 28 de junio de 2018

"El meu suport perquè tots puguem estimar en llibertat i respecte mutu". Aquestes han estat les paraules que el president del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, ha publicat a Twitter en mitiu de la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI. El dirigent popular acompanya el text amb una fotografia on hi surt ell amb un cartell que reclama defensar els drets LGTBI.La piulada, però, s'ha omplert de comentaris -ja acumula centenars de respostes- força crítics amb Albiol. Són molts els usuaris que no s'han cregut les paraules del polític i que han ironitza al respecte. Tot seguit, el recull d'alguns dels contundents tuits.

