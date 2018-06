La CUP crida a desobeir per garantir les funcions dels diputats processats per Llarena

La CUP crida a desobeir el mandat "injust" i "fora" del marc democràtic del Tribunal Suprem després que el jutge Pablo Llarena hagi confirmat el processament dels diputats empresonats i obri la porta a suspendre'ls les funcions. La diputada de la CUP Natàlia Sánchez ha instat el Parlament i a la Mesa a defensar els drets dels diputats i a "garantir-los" l'acta "perquè així ho va decidir el poble de Catalunya". Sánchez ha dit que la macrocausa contra l'independentisme "no té sentència" i que és un judici "sense garantia de dret" perquè "fa dir a les lleis el què no ha passat mai". "Entenem que forma part de la maquinària de l'Estat per eliminar el projecte polític legítim de la república catalana", ha apuntat.Respecte l'incident protagonitzat aquest dimecres al vespre a la recepció oficial de l’Smithsonian Folklife Festival de Washington entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés, la CUP ha assegurat que "no els ha sorprès". Sánchez ha dit que "no els sorprèn" l'actitud de "menyspreu" cap a les institucions del poble de Catalunya "per part de la diplomàcia espanyola". En qualsevol cas, des de la CUP han donat suport a la delegació catalana que es trobava a la capital nord-americana.La diputada però també ha manifestat que "no és una prioritat" centrar-se en aspectes en l'àmbit del "simbolisme" i "l'escenificació" i ha instat el Govern a prioritzar l'avançament cap a les "sobiranies".Del fet que el president Torra tingui previst proposar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la celebració d'un referèndum acordat sobre la independència de Catalunya, la CUP ha recordat que el darrer referèndum que l'Estat va acordar va ser el de l'Estatut i que després "no el va respectar". "Tots sabem que aquest Estat fonamentat en el règim del 78, no té cap intenció d'interlocutar des d'una perspectiva democràtica i reconeixent el dret a l'autodeterminació. Per tant, hi posem poques esperances", ha reconegut la diputada."Ni amb un 80% de la societat a favor d'un referèndum ens han fet cas. No entenem com ara posen expectatives sobre el PSOE", ha apuntat. "Entenem que l'autodeterminació no ha de ser mai un element de negociació perquè és un dret alienable" , ha conclòs.En motiu del 28J, la diada internacional per l'alliberament LGTBI, la CUP ha instat el Govern a donar "més importància a les polítiques LGTBI". En concret, han demanat un canvi "radical". Natàlia Sánchez ha reclamat a l'executiu que desplegui la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Segons Sánchez, tot i ser "una gran fita", no s'està implementant "com caldria". En aquest sentit, han exigit que s'implementin dos decrets que incorpora la llei, com és el règim sancionador "que dona protecció a les persones LGTBI davant la violència homòfoba" i que es tiri endavant el Consell Nacional LGTBI.

