FOTOS Així és el camí (tenyit de groc) que ha de recórrer Felip VI aquesta tarda a Girona

Llaços grocs en tanques, pals de llum, i pintats a l'asfalt de la carretera de #Vilablareix, al #Gironès, per rebre aquesta tarda als Reis d'Espanya en la Gala d'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona @FPdGi pic.twitter.com/yQQcy6O6D8 — CatInfo Girona (@Cati_Girona) 28 de juny de 2018

Felip VI torna a Catalunya aquest dijous. Ho fa per encapçalar la cerimònia d'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona, que tindrà lloc a Vilablareix, a Girona. Des de primera hora de la tarda, centenars de persones es concentren als voltants del Mas Marroch per rebutjar la presència del monarca. També s'han organitzat manifestacions a favor de la visita. Catalunya Informació ha compartit a través de Twitter diverses fotografies sobre com s'ha decorat el camí que haurà de fer Felip VI en cotxe fins a arribar a la cerimònia. S'hi han lligat desenes de llaços grocs en tanques, pals de llum i també s'han pintat a l'asfalt de la carretera, tal com es pot veure a continuació.

