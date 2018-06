Detenen una dona per matar la seva sogra al Bages

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous una dona de 49 anys a Castellbell i el Vilar com a autora confessa de l'homicili de la sogra, de 81, al camí del Puig del nucli de Borràs. Segons ha obtingut NacióManresa de veïns de Castellbell, el crim s'ha produït per arma blanca, d'una ganivetada al coll.Els fets han passat al camí del Puig del nucli de Borràs, sobre les 3 de la tarda. Segons el comunicat de Mossos, a 2/4 de 4 el Sistema d'Emergències Mèdiques els ha avisat d'una agressió a una dona. Quan els Mossos d'Esquadra han arribat al lloc dels fets, la dona ja era morta amb signes de violència. La seva jove, que era allà mateix, ha estat detinguda.La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets.

