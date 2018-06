​El jutge retira el carnet a l'home que va atropellar un nen amb un cotxe dels Jocs Mediterranis

La magistrada del jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona ha acordat mantenir en llibertat a l'home que, dilluns a la nit, va atropellar un nen de 5 anys de nacionalitat irlandesa a Salou amb un vehicle dels Jocs Mediterranis i, posteriorment, va fugir del lloc dels fets.Segons ha informat el TSJC, s'ha acordat la mesura cautelar de retirada del permís de conduir. L'home està investigat pels delictes de conducció sota els efectes de l'alcohol –triplicava la taxa màxima permesa-, conducció temerària, lesions i omissió del deure de socors. Aquest dijous, l'home ha prestat declaració en seu judicial a Tarragona, arran de la citació efectuada per la Policia Local de Salou.Per la seva banda, el menor, que és de nacionalitat irlandesa, continua ingressat a la UCI pediàtrica de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i tal com va explicar ahir Javier Villamayor, comissionat dels Jocs Mediterranis, evoluciona favorablement de les ferides i s'espera que en els pròxims dies se'l pugui derivar a planta.Els fets es van produir cap a les 23.45 h de la nit de dilluns al Passeig Miramar de Salou (Tarragonès) quan el menor, de nacionalitat irlandesa, creuava per un pas de vianants i el vehicle el va envestir. En un primer moment, el conductor va fugir, però es va presentar posteriorment a dependències policials, on es va comprovar que triplicava la taxa d'alcohol permesa. El menor el van traslladar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on encara es manté ingressat recuperant-se de les ferides.Segons l'organització dels Jocs, l'home és un treballador "d'una empresa externa proveïdora de serveis, aliena al personal de l'organització i a l'estructura directa del Comitè Organitzador". Dimarts, Tarragona 2018 va informar que l'empresa a la qual pertanyia el treballador l'havia apartat de tota activitat de forma immediata, pendent de les actuacions policials i judicials. El Comitè Organitzador va lamentar profundament els fets i es va posar a disposició de la família i de totes les parts implicades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)