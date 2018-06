Els federalistes espanyols preparen un gran acte a Catalunya el 6 d'octubre

Els federalistes espanyols preparen una trobada a Catalunya per al proper 6 d'octubre. L'acte serà la presentació en públic de l'Associació per una Espanya Federal, que és una entitat transversal on s'apleguen militants socialistes, de Podem, d'Izquierda Unida, independents i activistes sindicals de CCOO i UGT. Segons ha pogut saber, la festa federal es farà a prop de Barcelona. Entre els seus impulsors hi ha l'entitat Federalistes d'Esquerres i de la Unió de Federalistes Europeus.El nou context polític produït amb la caiguda del govern del Partit Popular i l'arribada a la Moncloa de Pedro Sánchez és vist com "una oportunitat", segons els impulsors de la trobada, i la volen aprofitar. Recentment, s'han anat creant agrupacions federalistes en diversos llocs de l'Estat, i consideren que l'aposta per una Espanya federal trobarà ara ressò en els cercles propers al nou executiu socialista. L'elecció del 6 d'octubre no té cap significat, segons els organitzadors. "És un dissabte que anava bé a molts dels participants".

