Millo diu ara que es van fer servir «minusvàlids» per protegir les urnes l'1-O

Enric Millo treu pit de l'operació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil per aturar el referèndum del passat 1 d'octubre. En una entrevista a Onda Cero , ha minimitzat aquest dijous l'ús de la violència per part dels agents i ha destacat que només es va usar la força en els casos en què "es va cridar a la concentració de persones per defensar els col·legis o les urnes". En total, 13 dels més de 2.000 col·legis electorals, segons ha destacat l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya.Sobre aquesta qüestió, Millo assegura que els agents espanyols es va trobar amb persones organitzant-se per formar barreres humanes amb, fins i tot, "minusvàlids a primera línia per impedir l'acció, l'entrada o la sortida".Van ser 13, es va produir un xoc i un ús de la força necessari per a poder actuar. La professionalitat estava fora de tot dubte i el que es va fer va ser complir amb una ordre judicial", argumenta Millo, qui també lloa la gestió de Rajoy a Catalunya perquè "va parar els peus a l'independentisme, va fer fora el govern de Puigdemont i va garantir els drets de tots els catalans".

