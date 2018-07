Els 10 imperdibles del Grec 2018

Per a viatgers de la ruta de la seda

Per als qui viatgen amb guia

«Minuit», obra de Yoann Bourgeois Foto: Cia. Yoann Bourgeois

Per a exploradors de nous sabors

Per a caçadors de bones estones

Un moment de «Belgian rules / Belgium rules», de Jan Fabre Foto: Cia. Jan Fabre

L'edició 2018 del Grec Festival viatja cap a l'Est i mostrarà el diàleg entre Orient i Occident , on "més que aportar l'exotisme d'Àsia, hem volgut trobar propostes artístiques que mostressin un diàleg entre les dues cultures", tal com ha explicat el director Cesc Casadesús. En total, 22 obres de teatre, 17 de creació, 25 de música, 11 de dansa, 6 de circ i, per primera vegada, 2 de cinema, amb l'absència de concerts a l'escenari del Teatre Grec.L'organització ha preparat 4 itineraris: Viatgers de la ruta de la seda, muntatges on es dialoga entre Orient i Occident; Pels que viatgen amb guia, pels que volen anar més enllà del que ja coneixen; Exploradors de nous sabors, per a descobrir noves formes escèniques i creacions contemporànies; i Caçadors de bones estones, amb artistes consagrats. D'entre els 83 espectacles del certamen, aquí teniuEspectacles que plantegen un diàleg entre Orient i Occident, per als qui vingui de gust conèixer les cultures que hi ha al llarg d’una de les rutes comercials i culturals amb una història més llarga.L'espectacle inaugural, dirigit per Oriol Broggi, torna a mostrar-nos un terra de sorra, il·luminació lateral, la posta de sol, dansa i moviment, unes guitarres que ens recorden que, de fet, som a la riba del mar Mediterrani. Elements que La Perla 29 ha fet servir sovint en els seus muntatges i que, en aquesta ocasió, també formaran part de la funció, en una recitació sòbria i tranquil·la ideal per ser escoltada sota un cel estelat, i amb un repartiment excepcional d’actors i actrius disposats a oferir-nos una altra versió de la mítica epopeia sumèria, tan tranquil·la com plena de misteri.La bellesa de la cal·ligrafia esdevé moviment en un muntatge que torna a portar als escenaris barcelonins la que ha estat considerada la principal companyia de dansa contemporània de tot Àsia. Un espectacle que recrea al detall la idea central de tot el Grec 2018: la trobada entre Orient i Occident, en l'interessant xoc de cultures resultant. En aquest cas, la dansa xinesa més antiga –Cloud Gate, yún mén o “porta del núvol"– amb la música de John Cage.Una tria per a espectadors exigents, aquells a qui els agrada anar una mica més enllà del que ja coneixen. Per gaudir de la novetat i d’uns artistes amb una trajectòria ferma, sempre amb la seguretat d’una recomanació.Una de les grans perles del festival. L’any 2004, el jurat del premi Nobel de literatura va anunciar la concessió del premi a Elfriede Jelinek, una personalitat que, al seu país, Àustria, és especialment estimada però també criticada per ser una "feminista radical". Ara, l'aclamada directora britànica Katie Mitchell porta a escena, recreant un rodatge cinematogràfic amb actors de la prestigiosa Schaubühne de Berlín, l'obra d’una premi Nobel austríaca. I si Eurídice es comencés a fer preguntes en clau feminista?Un muntatge coreogràfic i musical que ens submergeix en el desig personal d'una bailaora de tenir un fill i que, tot desplegant en escena un entramat de relacions humanes, ens proposa una reflexió sobre la maternitat. Grito pelao és l'oportunitat de veure dos animals escènics en acció: veure ballar una de les grans del flamenc, Rocío Molina, i escoltar una veu capaç d'emocionar els més escèptics, la de Sílvia Pérez Cruz. Lligades per una complicitat atàvica, les dues han decidit desprendre's de les seguretats i endinsar-se en un espai desconegut.Com ja diu el títol, The Repetition. Histoire(s) du théâtre (I) constitueix el primer lliurament d'un seguit de muntatges sobre la història del teatre, una de les formes artístiques més antigues que ha produït la humanitat. La nova proposta s'acosta a la tragèdia mitjançant una mena de joc criminològic i es pregunta què origina un crim, quin grau de culpabilitat té el col·lectiu en un acte criminal i quin paper hi duen a terme els espectadors. Sis actors professionals i aficionats s'endinsen en les zones més fosques de la vida i del teatre i porten a escena l'assassinat d'un homosexual a Liege, en un muntatge que es vol erigir en manifest per a un teatre democràtic basat en la realitat.Yoann Bourgeois és el referent del nou circ contemporani francès. Al Grec, presenta un espectacle que parla de la condició humana a cop de circ, moviment i grans dosis de poesia. Creador de muntatges com Cavale, L'art de la fugue, Wu-Wei i Celui qui tombe, a Minuit Bourgeois continua les seves recerques amb l'ajuda de tot d'aparells i dispositius que amplifiquen els fenòmens de la física i els posen al servei del circ. El resultat és un espectacle fet de vertigen, de moviments inesperadament harmoniosos i d'una poesia que s'adreça directament al cor mentre ens dibuixa un somriure al rostre.Adient per descobrir noves formes escèniques. Si sou amants de les hibridacions, de les creacions contemporànies i les noves formes escèniques, aquests són alguns sabors diferents.Jan Fabre torna a Barcelona després de molt de temps sense fer-ho, amb una obra àcida, crítica i on parla de nacionalismes. Un dels creadors europeus més avantguardistes posa en escena un himne coreogràfic i teatral dedicat a Bèlgica, el seu país, amb un text de Johan de Boose, les cançons de Raymond van het Groenewoud i la música d’Andrew James Van Ostade. Tot això acompanyarà el públic durant les gairebé quatre hores d'una representació que porta a escena ni més ni menys que la identitat belga.La Companyia Motus és una altra de les grans apostes del festival. Una companyia força coneguda al Grec dibuixa la biografia col·lectiva d'un grup multiètnic d'actors i actrius i ens parla amb un llenguatge postdocumental sobre l'experiència dels intèrprets i sobre el dret a no pertànyer enlloc. Un material arriba a l'espectador en un format multimèdia, gràcies a un elaborat mecanisme escènic desenvolupat pel Seoul Institute of Arts.Qui vulgui viure una nit d’estiu amb resultat garantit trobarà en els espectacles d’aquest itinerari un seguit de propostes de qualitat i uns artistes coneguts. Propostes fresques i entretingudes.Sílvia Munt fa realitat un vell projecte personal i porta a l'escenari l'obra de Brian Friel, un autor irlandès que, a Catalunya, coneixem especialment per muntatges com Afterplay (vista el 2013), Traslations (2014) i Dansa d'agost (2016). La directora té a la seva disposició un repartiment de luxe encapçalat per Emma Vilarasau i Francesc Garrido però que aplega molts altres grans noms de la nostra escena.L’actor i director Pere Arquillué posa en escena dues de les peces teatrals breus més populars de l’autor txec Václav Havel, amb les quals va explorar els aspectes més absurds i grotescs del seu temps. Dues obres breus que el mateix autor confessava que havia escrit principalment amb la intenció d’entretenir els amics, però que han acabat esdevenint dues de les creacions més representades i representatives de Havel.

