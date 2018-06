​Barcelona debat en el ple el llistat de peticions per a Torra i Sánchez

Al ple no hi haurà finalment una declaració institucional en contra del top manta promoguda pel govern municipal com havia anunciat Colau fa uns dies. En canvi, sí que n'hi haurà una impulsada pel PDECat, Cs, ERC, el PSC i el PP, partit que la traslladarà al ple, i que recull les reclamacions de la Plataforma d'Afectats pel Top Manta després que aquestes formacions signessin un acord amb l'entitat el mateix dia de l'anunci de l'alcaldessa.



Encara hi ha un altre aspecte de rellevància per a l'Ajuntament que Colau ha decidit que tampoc es votarà en aquest ple. Es tracta del contracte de la neteja i la recollida d'escombraries, que és, amb diferència, el que suposa un import més elevat al consistori. El govern volia aprovar en el ple de l'abril els plecs per treure'l a concurs. No obstant això, encara segueix en negociacions amb l'oposició i per ara no hi ha data per sotmetre-ho a aprovació. La nova contracta hauria d'entrar en vigor l'1 de novembre del 2019 i suposa un import de 2.456 milions d'euros a repartir durant vuit anys, o sigui, 307 milions anuals.