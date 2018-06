Aquests són els nous morosos (amb alguna sorpresa) més destacats d'Hisenda

L'exvicepresident del govern espanyol i expresident de Bankia, Rodrigo Rato, i el cantant Miguel Bosé Dominguín apareixen per primera vegada en la llista de morosos publicada aquest dijous per Hisenda per tenir, a 31 de desembre del 2017, deutes amb l'Administració Tributària superiors en cada cas al milió d'euros.A més, l'expresident de Banesto Mario Conde, l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz i el conegut advocat José Emilio Rodríguez Menéndez es mantenen en la llista, en la qual torna a entrar-hi el futbolista Daniel Alves.En concret, l'artista Miguel Bosé entra en la llista per tenir un deute d'1,86 milions d'euros amb Hisenda, alhora que Rato ingressa en el llistat amb un deute lleugerament superior al milió d'euros (1.002.103 euros).Així mateix, l'expresident de Banesto Mario Conde té un deute de 14,9 milions d'euros amb Hisenda, per sobre dels 9,9 milions que figuraven en l'anterior llistat de morosos, mentre que l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz manté el seu deute d'1,36 milions d'euros i l'advocat José Emilio Rodríguez Menéndez deu 3,6 milions d'euros a la Hisenda Pública. En tots dos casos, el deute es manté respecte a l'anterior llistat.Un altre personatge públic que segueix en la llista és Juan Francisco Matamoros, conegut com Kiko Matamoros, amb un deute d'1,01 milions d'euros, així com la presentadora Patricia Conde, amb un deute d'1,86 milions d'euros, per sobre dels 1,23 milions del llistat anterior.De la mateixa manera, el futbolista Daniel Alves torna a aparèixer en el llistat de deutors, del qual n'havia sortit l'any passat, amb un deute de 2,6 milions d'euros.Per la seva banda, l'empresari Agapito García Sánchez torna a aparèixer un altre cop com la persona física que acumula més deute amb Hisenda, amb un total de 16,9 milions d'euros, inferior al deute de 17,03 milions de la llista anterior.

