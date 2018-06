El Clownia de Txarango, cinc anys del festival més intergeneracional

El Clownia manté l'aposta pel públic intergeneracional. Foto: Joan Parera

El Clownia va néixer el 2014 com una excusa: presentar el segon disc de Txarango . El grup originari del Ripollès volia, d'aquesta manera, "agrair" a la comarca el suport que els havia donat quan eren un grup desconegut a la resta del país. L'agraïment es va convertir en un festival que cinc anys després ha consolidat una fórmula d'èxit i molt singular: "festa, música i consciència" en un entorn privilegiat en ple Prepirineu i pensat per a totes les generacions, des de veïns del poble amb la jubilació a tocar a joves d'arreu del país i famílies amb mainada.El certamen arrenca aquest mateix dijous amb un aperitiu a la plaça Major de Sant Joan de les Abadesses, l'escenari gratuït del festival . "És la primera vegada que programem fins a quatre dies de concerts a Sant Joan", explica Sergi Carbonell, un dels músics fundadors de Txarango. El plat fort arribarà divendres amb l'actuació dels "amfitrions" però també Xavi Sarrià –exlíder d'Obrint Pas- i Doctor Prats mentre que dissabte destaquen Amparanoia i els Catarres com a caps de cartell.Els components de Txarango admeten que el 2014 no penaven que el festival tingués tant èxit i continuïtat. Cinc anys després ni s'han plantejat canviar-lo d'ubicació. “Té sentit perquè es fa on es fa: entorn, poble i format”, explica Carbonell a. De fet, un dels elements més singulars és l'horari ja que els concerts de l'escenari principal comencen a les 20.30 –i també se'n programen als altres escenaris al migdia i la tarda-. "A Europa és habitual començar amb llum de dia però aquí costa molt més de trobar", afegeix.La presència massiva de molta mainada fa que es mantingui l'aposta per programar propostes de circ i familiars de primera categoria. En aquest àmbit, cal destacar el Gran Cabaret Clownia amb Guillem Albà & La Marabunta, que promet ser l’espectacle més sonat i irreverent del festival, i les actuacions d'Ivan Prado de Pallasos en Rebeldía, El Pot Petit, un dels grups de música familiar de més èxit, i Pam i Peu, la companyia de circ que tornaran a portar al Clownia humor i acrobàcies.Més enllà dels caps de cartell, el Clownia sempre permet descobrir propostes menys conegudes per al gran públic. Sergi Carbonell es mulla i recomana els alemanys Bukahara, els valencians el Diluvi així com l'actuació de Marcel Lázara i Júlia Arrey, on l'excomponent de Txarango presentarà el seu primer àlbum en solitari després d'un llarg viatge al Brasil.El Clownia arriba a Sant Joan de les Abadesses pocs dies després que Txarango anunciés que acabarà gira el proper 13 d'octubre i que, després, s'aturarà més d'un any. "És l'inici de l'esprint final", admet Sergi Carbonell, que no veu en perill la continuïtat del certamen encara que l'any vinent no toquin. De fet, si el 2019 hi ha Clownia –res fa pensar el contrari- serà la segona vegada sense Txarango a l'escenari.

