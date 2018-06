Colau executa la desconnexió amb les grans elèctriques

La tensa relació de Colau amb Endesa La relació entre el govern de Colau i les elèctriques ha estat tensa durant el mandat, i un dels aspectes que hi ha contribuït més ha estat el contracte energètic. Endesa va aconseguir que s'anul·lés el concurs per adjudicar-lo. El desacord d'aquesta gran elèctrica i Gas Natural amb els plecs de licitació del contracte municipal, els quals incorporaven l'obligació d'afrontar la pobresa energètica, va motivar que l'impugnessin, i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va acabar donant la raó a Endesa i va anul·lar-lo. Amb el nou operador energètic, l'Ajuntament deixa de dependre d'aquestes companyies.

L'Ajuntament de Barcelona ja ha desconnectat de les grans companyies elèctriques. Aquest diumenge es posa en marxa el nou operador energètic municipal, Barcelona Energia , que suposa que el consistori deixa de dependre d'Endesa per proveir d'electricitat l'enllumenat públic, els semàfors i bona part dels equipaments de la ciutat. En una segona fase, que començarà a partir del 2019, un total de 20.000 llars metropolitanes podran contractar els serveis del nou ens, que actua com a comercialitzadora.L'alcaldessa, Ada Colau, ha afirmat que es tracta de "l'operador públic més gran de tot l'Estat". A Cadis en tenen un, però a mitges amb Endesa, i a Pamplona tot just estan fent els tràmits. Colau ha subratllat que així es guanya sobirania en les decisions sobre l'energia, permet "desconnectar de l'oligopoli" de les grans companyies i que l'Ajuntament sigui autosuficient, i impulsar polítiques públiques basades en les energies renovables. A més, emplaça la Generalitat i l'Estat a replicar l'aposta de Barcelona i "explorar canvis similars".L'operador municipal incorporarà progressivament durant aquest juliol un total de 3.908 contractes que fins ara estaven adjudicats a Endesa, i que formaven part del contracte energètic municipal. Aquest diumenge s'estrena amb 60 d'aquests contractes, com el del mateix edifici consistorial de la plaça de Sant Jaume, però en el paquet també hi ha l'enllumenat del carrer, els semàfors, els museus, els centres cívics, les comissaries de la Guàrdia Urbana, els edificis municipals d'habitatge, els mercats, els cementiris, equipaments esportius i un llarg etcètera.El subministrament a tots aquests espais el passa a fer Barcelona Energia, la marca que depèn de l'empresa pública Tractament i Selecció de Residus (TERSA), que és propietat de l'Ajuntament i de l'Àrea Metropolitana (AMB). Ha rebut un encàrrec per a un any, prorrogable 12 mesos més, per un import de 29,3 milions d'euros, el qual suposa un estalvi econòmic anual per al consistori de 710.000 euros en relació a la despesa que li generava el contracte amb Endesa.Barcelona Energia s'estrena amb la generació de 200 gigawatts hora (GWh) que procedeixen de la incineradora (180 GWh), la planta de biogàs del Garraf (18 GWh) i les plaques fotovoltaiques (2 GWh) que hi ha repartides per la ciutat, com la pèrgola del Fòrum. Per al consum municipal es preveu que es necessitaran 162 GWh, però per ara no tots els equipaments de l'Ajuntament els proveirà el nou operador energètic.Els que depenen de l'empresa Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), com ara els aparcaments o el zoològic, no podran contractar els serveis del nou operador fins al setembre del 2019 una vegada acabi el contracte vigent. El metro, un altre gran consumidor públic, no es preveu que s'hi apunti per ara, perquè la compra de l'energia es fa agregada amb la resta d'operadors dels suburbans de l'Estat.La mateixa Àrea Metropolitana ja ha endegat els tràmits per fer com l'Ajuntament i també contractar l'electricitat a Barcelona Energia, cosa que el regidor d'Energia de la capital catalana, Eloi Badia, calcula que l'AMB aprovarà a la tardor. També es preveu obrir a altres ajuntaments metropolitans. La incorporació de l'administració metropolitana permetrà fer un nou salt i al gener no només els particulars barcelonins podran contractar l'operador, sinó també els veïns de la resta de municipis.La limitació de les 20.000 llars s'explica perquè només un 20% del volum de negoci de l'operador pot provenir de fora del sector públic, de manera que, com més administracions s'apuntin als seus serveis, més famílies també ho podran fer. No obstant això, per a les llars difícilment els suposarà una reducció de la factura de la llum. "Els marges són molt petits", defensa Badia, si bé també subratlla que seran sensibles amb col·lectius com les famílies monoparentals i nombroses, i que adequaran la potència que necessiti l'usuari, i d'aquí sí que pot venir un estalvi en la factura.En tot cas, entre els principals avantatges per als particulars cita la millora en l'assessorament. La comercialitzadora també exercirà a partir del gener de representant de tots els veïns que tinguin plaques solars, als quals els cobrarà una tarifa de productors. Ser generador particular d'energia renovable havia deixat de ser atractiu a causa de les normatives estatals.

