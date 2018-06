​Els barcelonins ja poden entrar gratis al Park Güell sense fer cua ni reservar entrada

L'Ajuntament de Barcelona ha aixecat alguna de les barreres que dificultaven l'accés gratuït de la majoria de barcelonins a la zona monumental del Park Güell. El consistori ha aplicat finalment la seva idea de facilitar l'accés veïnal, cosa que ja va anunciar l'estiu passat , i ja és possible entrar-hi sense haver de fer cua ni haver de reservar igualment entrada com fins ara. No obstant això, per beneficiar-se d'aquest avantatge segueix sent necessari estar apuntat al registre Gaudir Més , que proveeix descomptes en espais culturals.Al Gaudir Més hi ha inscrites més de 111.600 persones. Per apuntar-s'hi cal anar una oficina d'atenció al ciutadà (OAC) perquè funciona amb empremta dactilar. Els beneficis s'activen al cap d'una setmana per evitar que en facin ús els turistes, i és per aquest motiu que la majoria de membres són de Barcelona mateix. Ara el consistori ha posat en marxa en tots els accessos del parc una entrada exclusiva per als usuaris del Gaudir Més. Només serà necessària la lectura de l'empremta digital per accedir-hi, i no tenen aforament limitat.Els veïns del voltant del parc no es veuen afectats per aquesta mesura, i continuen mantenint el carnet identificatiu que els permet entrar a la zona monumental també gratuïtament i sempre que vulguin. Un total de 53.631 persones empadronades a l'entorn i 9.777 de la comunitat educativa tenen aquest carnet. Sí que hi haurà més novetats en la venda d'entrades de cara a la temporada alta de l'any que ve, i és que s'eliminarà la venda presencial a les taquilles d'abril a octubre i només es podran comprar a Internet.Amb aquesta mesura es pretén evitar els desplaçaments innecessaris de turistes que acudeixen al parc en dies en els quals ja s'ha esgotat l'aforament màxim, que és de 800 persones per hora. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat aquest dijous que es tracta d'elements per "reduir l'impacte de la massificació que els veïns han denunciat tantes vegades", i ha explicat que pròximament es concretaran mesures relatives a la mobilitat.Una de les demandes veïnals més reiterades és descongestionar de turistes el bus 24, i entre les solucions que s'han plantejat per resoldre-ho figura la d'un bus llançadora des del centre de la ciutat. En paral·lel, segueix la implantació del Pla Estratègic del Park Güell, i el consistori preveu invertir 10,2 milions d'euros entre aquest any i el 2019. D'aquests, gairebé cinc milions ja estan en marxa, com la impermeabilització sobre la Sala Hipòstila.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)