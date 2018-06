Dos detinguts en dues noves operacions policials en narcopisos del Raval

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut una persona en l'operatiu antidroga que han portat a terme aquest dijous per desmantellar un pis del barri del Raval. En aquesta actuació, que s'ha iniciat pels volts de les deu del matí en un pis situat al carrer Sant Climent, els agents han intervingut diferents quantitats de droga preparada per ser venuda així com els estris necessaris per a manipular-la.En el moment de l'entrada, els agents han localitzat a dins del pis deu persones consumidores de droga. El pis ha estat retornat al seu propietari legítim.D'altra banda, aquest dimecres a última hora de la tarda, els agents van realitzar un altre operatiu conjunt per desmantellar un altre narcopis, on hi van localitzar diferents dosis de cocaïna, heroïna i material per adulterar droga, així com diferents estris per al seu tractament. En l'operatiu, els agents van detenir una persona. Així mateix, en el moment de l'entrada els agents van identificar onze consumidors a l'interior. En aquest cas l'habitatge també va ha estat entregat al seu propietari.Aquest 2018 els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han realitzat un total de 34 entrades en pisos i locals en matèria de salut pública i 46 detencions al barri del Raval. Els dos cossos policials mantindran els dispositius de seguretat i les investigacions obertes relatives al tràfic de drogues, segons han indicat els Mossos.

