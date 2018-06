​Colau tanca un preacord per millorar les condicions laborals dels treballadors municipals

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor de Presidència, Eloi Badia, han celebrat aquest dijous la signatura d'un preacord amb els tres sindicats majoritaris –CCOO, UGT i Sapol- de millora de les condicions laborals de prop de 8.000 treballadors de l'Ajuntament (on, a més de funcionaris, hi ha Bombers i Guàrdia Urbana), recollides en el Preacord de Condicions Laborals, que possibilitarà un nou Acord de Condicions Laborals fins a l'any 2020.En declaracions a la premsa, la primera edil ha dit que és el primer conveni en deu anys. "Feia molt temps que els treballadors estaven pendents de revisar el conveni laboral de l'Ajuntament", ha subratllat, i ha recordat que els treballadors vénen d'anys de congelacions i retallades de facto, en les seves paraules, per la qual cosa ha insistit que és just millorar les condicions dels treballadors.Badia ha explicat que l'acord fixa un increment salarial en tres punts anuals; amplia el permís de paternitat, que passa de quatre a sis setmanes, i que els treballadors amb membres de la seva família amb dependència i als quals han de cuidar es podran acollir a la reducció de la jornada laboral, com en el cas dels de paternitat i maternitat, entre altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)