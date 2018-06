Alerta per un ciberatac a Ticketmaster que deixa al descobert milers de comptes bancaris

We have created a dedicated website about the recent data security incident, please go to https://t.co/zzETGohwuE — Ticketmaster UK (@TicketmasterUK) 27 de juny de 2018

Ciberatac al web de Ticketmaster que ha deixat al descobert desenes de milers de comptes bancaris. Concretament, l'atac ha permès el robatori de dades de gairebé 40.000 usuaris del portal de venda d'entrades en línies. Tal com apunten diversos mitjans, la majoria de casos serien al Regne Unit. No es descarta, però, que el cas hagi pogut afectar clients de l'estat espanyol.L'atac informàtic pot afectar a tothom que hagi comprat entrades des del setembre de l'any passat des de Ticketmaster, tal com comunica la mateixa empresa. Els usuaris que han usat el servei en els darrers mesos han rebut un correu electrònic d'advertència. A part del número de la targeta de crèdit, també s'hauria filtrat informació personal com números de telèfons o adreces.

