Bernstein i la música de dansa, reclams del concert gratuït de l'OBC a la platja

L' Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i L'Auditori tornen a organitzar, per cinquè any, el ja tradicional concert gratuït a la platja de Sant Sebastià de Barcelona per celebrar el Dia de la Música. L'actuació tindrà com a protagonistes Leonard Bernstein, de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement, i la música de dansa.En concret s'interpretaran Candide i West Side Story: Prologue, Somewhere, Rumble de Bernstein; Obertura Cubana de Gershwin; Trencanous, Vals de les flors de Txaikovski; Samsó i Dalila. Bacanal de Saint-Saëns; Coppelia, Vals i Mazurka de Delibes; Montjuïc, mov. 2 i 4 de Britten, i El sombrero de tres picos, Jota final de Manuel de Falla.El concert se celebrarà a les nou de la nit a l'escenari situat a la platja de Sant Sebastià, al final de passeig Joan de Borbó de Barcelona, davant de l’hotel W. Aquest any l'actuació es gravarà i s'emetrà en diferit pel Canal 33 el divendres 6 de juliol a les deu de la nit. Una de les grans singularitats del concert és fer arribar a més públic el treball i el so d'una orquestra.La cita s'inclou dins el nou cicle OBCPOPS , que ofereix propostes simfòniques dirigides a tots els públics per gaudir de la música clàssica sense complexos. La iniciativa combina els concerts al carrer amb propostes populars com la música de cinema i musicals i noves fusions com la col·laboració amb el pianista de jazz Brad Mehldau. El proper OBCPOPS serà els dies 18 i 19 de juliol amb la reposició de West Side Story, que va exhaurir totes les entrades en tres concerts el passat mes de gener.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)