Albiol posa més llenya al foc en la polèmica de Torra als Estats Units

El president del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, ha considerat que el president de la Generalitat, Quim Torra, s'hauria de quedar tancat al seu despatx si cada vegada que surt fa el "número" i el "ridícul". D'aquesta manera, en roda de premsa des del faristol del Parlament, Albiol s'ha referit al fet que Torra hagi abandonat un acte Washington en considerar "insultant" el discurs de l'ambaixador espanyol als Estats Units Albiol ha demanat a Torra que no posi en evidència tots els catalans per una qüestió de "dignitat" dels ciutadans i que resti callat. "Quan la gent no et pren seriosament el millor és ser prudent i estar callat", ha afegit.

