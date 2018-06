Estudiants de l'UPC de Terrassa creen el primer monoplaça de competició 100% elèctric de l'Estat

L'equip UPC ecoRacing, format per 30 estudiants, va ser el primer a construir un monoplaça de competició híbrid a tot l'Estat, l'ecoR2. Ara, fidels a la seva línia innovadora, els estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC han anat més enllà i han construït el nou ecoRX, un bòlid monoplaça de competició amb tracció total a les quatre rodes, que incorporen cadascuna d'elles un motor elèctric, sumant una potència total de 187 CV. Cada motor pot actuar independentment. D'aquesta manera millora el pas per corba amb l'ajuda de l'anomenat torque vectoring, quecontrola el parell i la potència entregada per cada un dels motors a cada instant.Aquesta és una innovació als equips de la Formula Student de l'Estat. A més, el nou ecoRX ha reduït el seu pes en relació al seu antecessor, l'ecoRZ. El nou monoplaça té un pes absolut de 190 kg, de manera que presenta una relació pes-potència d'1 CV/kg. La relació entre el pes i la potència d'un turisme no arriba a una 0.1 CV/kg.L'equip terrassenc de la UPC ha realitzat també altres tipus de millores a la resta de sistemes, com per exemple optimitzar les llandes híbrides de fibra de carboni i alumini, reduint-ne el pes un 25%.Totes les innovacions d'aquest nou concepte s'han fet tenint en compte la sostenibilitat, un dels pilars bàsics a l'hora de dissenyar i fabricar les diferents peces del monoplaça.Pel que fa a l'apartat mecànic, el xassís de l'ecoRX és un monocasc de fibra de carboni que li confereix una rigidesa cinc vegades superior amb una reducció de pes de 10 kg respecte a els anteriors models. El vehicle també presenta un conjunt aerodinàmic complet, on destaca l'aleró posterior de tres elements amb sistema DRS, el qual redueix en un 30 % la resistència aerodinàmica del monoplaça a les rectes.Els estudiants competiran amb l'ecoRX el pròxim mes d'agost al Circuit de Barcelona Catalunya, a Montmeló, dins la Formula Student Spain, i posteriorment a altres circuits d'altres països on se celebri la competició universitària internacional.

