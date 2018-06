VÍDEO Un 9,9 a la selectivitat sense tenir WhatsApp

Rosa Milan, la millor nota de la selectivitat

Es diu Rosa Milian Costa, viu a Barcelona i ha tret un 9,9 a la selectivitat, la nota més alta de les PAU aquest any a Catalunya . Tot i viure a la capital, aquesta adolescent de 17 anys va estudiar amb beca a Girona, al centre Jaume Vicenç Vives. Allà va cursar l'opció científica del batxillerat internacional.Malgrat haver escollit aquesta alternativa, la Rosa no vol fer cap grau relacionat amb l'àmbit científic. "Vull estudiar Humanitats, perquè és el que més m'agrada", explica a. Tanmateix, hi ha un altre element que crida l'atenció: ha estat un 9,9 sense WhatsApp. "Tinc un mòbil Nokia antic que em serveix per trucar", detalla. Malgrat que en el seu moment va demanar un smartphone, després es va acostumar al seu telèfon i va decidir mantenir-lo.De moment encara no té clar a què es vol dedicar quan acabi la carrera, però no descarta convertir-se en professora. De fet, ser mestre de música no li resultaria gaire difícil: toca el piano i la guitarra, una de les seves aficions. Això sí, si bé no ha abandonat els hobbies durant el batxillerat, assegura que ha estat constant i que ha estudiat, sobretot per l'examen d'història de la selectivitat. Per tant, la clau és esforçar-se al llarg del curs i no deixar-ho tot per última hora.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)