La Fiscalia manté les penes de presó per set dels acusats d'agredir Montoro a Vilanova

La Fiscalia i l'acusació particular han mantingut les penes de presó sol·licitades per a set dels nou joves, acusats pels aldarulls ocorreguts després d'un míting del PP a Vilanova i la Geltrú l'any 2014. En la quarta jornada del judici que es celebra a l'Audiència de Barcelona, les acusacions han considerat provat, tant pels diferents testimonis com per les imatges del dia dels fets, que els acusats, conjuntament amb altres manifestants, van actuar "organitzadament" per "atemorir" els líder polítics que participaven en l'acte electoral.Així mateix, mantenen que a la sortida van intentar agredir els vehicles en els que viatjaven, entre d'altres, el llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i la líder del PP de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho. Així, el ministeri fiscal ha mantingut la sol·licitud de 8 anys de presó per a un d’ells i de 4 anys per a altres cinc processats, a més de multes de milers d’euros. De la seva banda, pels tres acusats restants, pels que Fiscalia demana el sobreseïment de la causa, l'acusació particular sol•licita 11 mesos de presó per a un d’ells, i multes de 3.000 euros per a tots tres.La quarta jornada del judici de l'anomenat cas Montoro ha començat aquest dijous amb el visionat dels diferents vídeos amb imatges del dia dels fets abans que la Fiscalia i l'acusació particular presentessin les seves conclusions. En aquestes, la fiscal sostenia que els acusats van traspassar el límit de la llibertat d'expressió quan van fer ús de la violència per expressar el seu rebuig contra els dirigents del PP i les idees que representen.Després de visualitzar diferents vídeos amb imatges dels fets i un cop escoltades les declaracions dels diferents testimonis, la Fiscalia considera provat que després d'una rebuda de les autoritats hostil però no violenta, un cop fa finalitzar l'acte, part dels manifestants es van organitzar amb l'objectiu d'atemorir les autoritats polítiques impedint la seva sortida del local. Aquí, per exemple, ha recordat que alguns dels concentrats van moure unes jardineres per evitar que els vehicles poguessin sortir per on havien accedit, pel Passeig Marítim.També considera provat que els acusats sabien per on marxarien les autoritats i en quins vehicles ho farien i que per això van intentar agredir el que transportava a Cristóbal Montoro i Alícia Sánchez-Camacho de manera totalment conscient.Contradient a les defenses, el ministeri fiscal ha deixat clar que si el dispositiu de seguretat era suficient o es va coordinar correctament no és un element determinant del delicte "perquè els aldarulls van ser una decisió voluntària dels acusats". En aquest sentit, ha afegit que si el cap de seguretat del ministre va decidir variar la ruta de sortida va ser forçat per les circumstàncies i, en base als seus coneixements tècnics, garantir que poguessin abandonar el lloc amb seguretat.

