El govern de Colau reclama els Mossos al metro per lluitar contra les agressions dels grafiters

Concentració contra les agressions dels grafiters al metro i el tren. Foto: Jordi Bes

Els treballadors del metro de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Renfe s'han concentrat aquest dijous a la plaça de Sant Jaume per exigir al govern d'Ada Colau que actuï contra les agressions dels grafiters contra ells i els usuaris , i han arrencat un primer compromís de l'executiu municipal: una reunió amb la Generalitat, a ser possible la setmana que ve, per abordar el fenomen. L'Ajuntament hi acudirà amb la petició que els Mossos s'impliquin en la lluita contra el fenomen, segons ha detallat la tinent d'alcalde de Mobilitat, Janet Sanz."El que creiem és que com a mínim s'ha de recuperar la presència pública dels Mossos d'Esquadra al subsòl", ha defensat Sanz en declaracions als periodistes, després que hagi rebut una representació dels treballadors dels transports públics amb el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Enric Cañas. La tinent d'alcalde ha indicat que és una de les peticions que li han traslladat els sindicats, i veu "fonamental" que s'executi "al més aviat possible".Considera que és la Generalitat i els Mossos qui han de "liderar" l'actuació per superar el problema, ja que són els que tenen "la màxima responsabilitat" i creu que cada administració ha de fer "el que li pertoca". També ha exigit canvis legals perquè les agressions no quedin com meres infraccions sinó que es pugui actuar "amb més contundència", en sintonia amb el que demanden els operadors ferroviaris. TMB ha informat que ha intensificat els contactes amb la judicatura perquè el grafiti als trens sigui tractat com un delicte de danys.A la plaça de Sant Jaume s'han concentrat mig centenar de treballadors per reclamar al govern d'Ada Colau que s'actuï davant la proliferació de les agressions dels grafiters contra el personal i els usuaris dels transports públics . Denuncien que en els darrers mesos l'agressivitat dels grafiters s'ha incrementat "exponencialment", segons Baptista Silanes (CCOO), i ho atribueixen a la "impunitat" que tenen a l'hora d'actuar, ha indicat el president del comitè d'empresa del metro, Aitor García (CGT).Els treballadors han recordat les situacions que han patit darrerament, algunes de les quals s'han enregistrat en vídeo i han acabat difonent-se públicament. Una d'elles va produir-se el primer cap de setmana de maig, quan els grafiters van actuar a cops de pedra contra un metro que transportava el personal que acabava la jornada laboral . Silanes ha subratllat que fins fa un temps "es limitaven a pintar els trens", però ara les agressions verbals i les intimidacions es produeixen "gairebé cada dia", i en alguns casos acaben amb atacs físics.Al metro els sindicats han convocat per aquest mateix dijous, i amb el vistiplau de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), dues aturades breus de 2 minuts al migdia i a les 20.30 h com a mesura de protesta, i adverteixen que les mobilitzacions continuaran fins que no es trobin solucions. Els treballadors exigeixen als operadors ferroviaris que garanteixi la seguretat dels passatgers i del personal. "Estan obligats a garantir-ho per llei", ha destacat Silanes. A més, demanen la implicació de les administracions, començant pel consistori, ja que consideren que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra es passen la pilota sobre qui ha d'actuar.El detonant de la concentració ha estat que els treballadors no havien aconseguit que els rebés la regidora de Mobilitat i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Mercedes Vidal, que està de baixa per maternitat, i que els havia derivat a parlar amb l'Àrea Metropolitana (AMB) per abordar el fenomen. Finalment aquest dijous els ha rebut una delegació municipal encapçalada per Sanz i Cañas de TMB.Per als operadors de transport, els grafitis s'estan convertint en un dels principals problemes que afronten. Els tres principals operadors catalans –TMB, Rodalies de Renfe i FGC- van destinar més de 17 milions d'euros en el 2017 a retirar pintades i reparar desperfectes , però les companyies defensen que no és una qüestió només de neteja. Cada cop ve sent més habitual que els grafiters parin els trens amb passatgers per pintar-los, i per això els operadors ho consideren un problema de seguretat que cal afrontar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)