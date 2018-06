El PP pressiona Sánchez a Brussel·les perquè anul·li el nomenament de Serret

El Partit Popular pressiona Pedro Sánchez des de Brussel·les perquè anul·li el nomenament de Meritxell Serret, delegada de la Generalitat a Bèlgica. Durant l'assistència del president del govern espanyol al seu primer Consell Eurodiputat, l'eurodiputat Esteban González Pons, un dels homes forts del PP Europeu, ha enviat una carta a Jean-Claude Juncker Federica Mogherini, Frans Timmermans i altres alts càrrecs de les institucions per denunciar l'elecció de l'exconsellera d'Agricultura.El diari espanyol El Mundo ha tingut accés a la carta , la qual els demana que no acceptin cap trobada amb Serret o el seu equip perquè les seves accions poden estar subjectes a mesures legals i que no obrin les portes a "aquells que volen tractar de trencar el meu país". A banda, considera que algú que reclamat per la justícia pugui representar els interessos de Catalunya i, de retruc, de l'Estat.Per això, tal com va fer Mariano Rajoy amb Amadeu Altafaj a través del 155, González Pons demana a Pedro Sánchez que reaccioni i forci el seu cessament o destitució, ja que "aquest nomenament pot ser il·legal i tenir conseqüències penals", apunta la carta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)