Sánchez rebutja el referèndum pactat que li reclama Torra

Cop de porta de Pedro Sánchez a la petició de pactar un referèndum que Quim Torra va avançar que li faria en la reunió que faran el 9 de juliol. El president espanyol ha deixat clar aquest dijous, a l'arribada a la cimera del Consell Europeu, que mantindrà el mateix posicionament que el seu predecessor, Mariano Rajoy, i ell mateix tenien abans de la moció de censura, que passa per negar l'exercici de l'autodeterminació.El PSOE ja ha formalitzat aquesta setmana que no acceptaria ni tan sols dialogar sobre aquest àmbit , fet que ha portat ERC a sospesar bloquejar la legislatura fins que rectifiqui . "Crec que el Govern d'Espanya ha estat bastant clar en aquesta qüestió durant molts d'anys i no ha canviat", ha deixat clar, abans de participar en una reunió amb els líders de la família socialista europea.Així mateix, també ha fet costat a l'ambaixador espanyol dels EUA, Pedro Morenés, en subscriure que a l'estat espanyol no hi ha presos polítics, com l'exministre va etzibar a Quim Torra, provocant que el president català abandonés la recepció on tenien lloc els parlaments . "El que hi ha és una crisi política que cal resoldre des de la política", ha dit, emplaçant Torra a acudir a la seva cita amb la voluntat de parlar no només del conflicte polític sinó de les qüestions que afecten "el dia a dia dels catalans", com "la sanitat, l'ocupació, l'educació", a més de la necessitat de "restablir les relacions entre institucions".A diferència del que va fer, al seu judici, el PP, Sánchez s'ha compromès a no utilitzar "el greuge territorial" ni la confrontació amb el Govern per aconseguir rèdits electorals a la resta d'Espanya. "Però també aquest Govern serà clar a l'hora de definir el que representa l'estat social i democràtic de dret en aquest país. Espanya és un país democràtic, amb una democràcia assentada, homologable al conjunt de democràcies europees i en aquests paràmetres ens podrem moure", ha resolt.

