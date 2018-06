El Govern reactivarà la setmana que ve quatre comissions bilaterals amb l'Estat

El conseller Ernest Maragall ha concretat una decisió del Govern en la compareixença a la comissió d'Exteriors del Parlament . Maragall ha avançat que l'executiu liderat per Quim Torra reactivarà la setmana que ve quatre comissions bilaterals entre la Generalitat i l'Estat. La decisió es prendrà en la reunió de dimarts del consell executiu i suposarà la recuperació d'uns òrgans de debat entre administracions que no es reuneixen des del 2011, tal com ha recordat el mateix conseller d'Acció Exterior.Maragall ha detallat que el que farà el Govern és reactivar la "part catalana" de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals, i la Comissió Bilateral d'Infraestructures. El pas endavant implica posar en marxa els mecanismes que són responsabilitat exclusiva del Govern. "Veurem si l’Estat és coherent i respectuós", ha expressat Maragall, que espera que l'executiu espanyol actuï de la mateixa manera per permetre que les comissions es pugui activar de manera immediata. El conseller ha subratllat que la relació de la Generalitat amb l'Estat ha de ser "bilateral".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)