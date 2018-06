Un fons d'inversió americà pren el control de Codorniu

Si fa pocs mesos era l'alemana Henkell la que adquiria Freixenet, sembla ser que ara són els americans els que prenen el control de Codorniu després d'adquirir entre un 50 i un 60% de les accions de la multinacional penedesenca. Segons La Vanguardia , el consell de l'empresa de Sant Sadurní ha desestimat vàries ofertes de compra per part del fons d'inversió Carlyle, però sembla ser que aquesta passada nit, en presència de Mar Raventós i els altres propietaris, els Pagès Font, Xavier i Isabel Ferrer Urrutia, s'ha arribat a un acord per uns 300 milions d'euros -valoració de Codorniu- més uns 90 milions més d'assumpció de deute. L'operació arriba malgrat les reticències d'una part de la família.Després de vint anys al cap de l'empresa, Raventós va anunciar fa uns mesos que deixaria el càrrec a finals d'aquest any. Properament es convocarà un consell d'administració per oficialitzar el pacte.

