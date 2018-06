Demà comença la Festa Major a Terrassa però enguany dos terrassencs, Josep Rull i Lluís Puig no hi podran assistir perquè estan a la presó o a Brussel·les. És per això que s'ha iniciat una campanya a les xarxes socials on s'anima els terrassencs a fer arribar imatges i vídeos als consellers, amb l'etiqueta #BonaFestaMajorConsellers.La regidora del PDECat a Terrassa i dona de Josep Rull, a Estremera, així com la filla de Lluís Puig, a Bèlgica, han puilat demanant la participació de la ciutadania.