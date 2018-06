En llibertat l'atleta dels Jocs Mediterranis detingut per agressió sexual

L'atleta de la delegació turca dels Jocs Mediterranis acusat d'una presumpta agressió sexual a una jove britànica a Salou ha quedat en llibertat després que la noia hagi retirat la denúncia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona en funcions de guàrdia ha rebut aquest dijous com a detingut l'home, de 26 anys.Segons han apuntat fonts jurídiques a l'ACN, l'informe mèdic forense no seria concloent. La Fiscalia no ha demanat cap mesura i el cas s'ha enviat al jutjat d'instrucció número 4, competent per la data dels fets. El noi, en llibertat, ha marxat dels jutjats acompanyat d'un altre atleta i d'un membre de la delegació.La Policia Local de Salou va detenir l'atleta, que competeix en halterofília en els XVIII Jocs Mediterranis a Tarragona, la matinada de dimecres després que rebessin un avís que al carrer Colom hi havia una noia que demanava ajuda. Un cop van arribar al lloc, la noia, de 25 anys, va explicar als agents que havien intentat abusar d'ella sexualment a la platja. El jove acusat hi va acudir i va explicar als agents que s'havien conegut en una discoteca i que havien intimat voluntàriament. La noia va decidir denunciar el jove, es va activar el protocol d'actuació en aquests casos i la Policia Local va arrestar el noi. La denunciant va ser derivada al CAP de Salou i, posteriorment, a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per practicar-li una exploració mèdica i forense.Aquesta notícia va arribar en plena voràgine de disbarats que estan patint els campionats que se celebren aquests dies a Tarragona, després d' una inauguració força criticada i de l'atropellament aquest dimarts d'un nen de 5 anys per part d'uns dels cotxes de l'organització.

