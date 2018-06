​Puigcorbé trenca amb ERC i seguirà com a regidor no adscrit

L'actor Juanjo Puigcorbé ha trencat amb ERC però seguirà com a regidor no adscrit de l'Ajuntament de Barcelona i diputat a la Diputació malgrat la difusió d'un informe de l'ens provincial que sosté que maltractava els subordinats . Davant els fets que es denuncien en l'informe, ERC va instar Puigcorbé a dimitir i ell així ho va anunciar el passat 8 de juny, quan va dir que renunciava als càrrecs a l'Ajuntament i a la diputació "per motius personals" , però s'ha acabat desdient de la decisió.En un comunicat, ERC advertit que els fets que relata l'informe "no encaixen amb els valors republicans que defensa Esquerra Republicana", i expressa el "rebuig i condemna" per aquestes actuacions. "Des d'Esquerra no podem tolerar aquest tipus de comportaments, i per aquest motiu hem trencat la relació amb el fins ara regidor", ha indicat el partit. Davant la intenció de Puigcorbé de seguir com a edil, el grup municipal li ha exigit que retorni l'acta al partit, i ha avisat que "en cas contrari, serà expulsat del grup". L'executiva d'ERC de Barcelona es reunirà a la tarda per validar aquest posicionament.El regidor, que ara es fa dir Joan Josep, ha explicat al programa Els Matins de TV3 que continuarà com a edil i diputat no adscrit. Aquest mateix dijous ha participat en el ple de la Diputació i ha criticat que s'hagi filtrat un informe encara inacabat. "D'aquí a uns dies tothom veurà què ha passat", ha asseverat, sense donar detalls. En declaracions als mitjans, ha insistit a lamentar que s'hagin filtrat unes acusacions anònimes contra ell, i ha insistit que es tracta d'un informe "que encara no està acabat", ja que és provisional.Ho ha dit en sortir del ple extraordinari de la Diputació per triar el seu nou president, Marc Castells, i abans del ple ordinari previst per les 12.00 h i en el qual anava a oficialitzar la seva dimissió, però aquest punt es va retirar de l'ordre del dia aquest dimecres. Per la seva banda, Castells que posarà en marxa una investigació sobre la filtració de l'informe. Ha indicat que es tracta d'un document que no està "acabat" i el contingut del qual és "confidencial". En aquests termes s'ha expressat en la primera roda de premsa després de prendre possessió del càrrec

