La Moncloa fa costat a Morenés: «Mai un càrrec públic pot parlar de presos polítics»

El portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, aquest dimecres. Foto: Congrés dels diputats

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, ha donat suport a l'ambaixador espanyol als Estats Units, Pedro Morenés, després del xoc amb Quim Torra, a Washington. "Mai un càrrec públic pot parlar de presos polítics", ha assenyalat, arran del fet que el diplomàtic repliqués un discurs del president català en una recepció oficial en què denunciava precisament la repressió que pateixen els presos polítics. Torra ha marxat de l'acte davant d'aquests "insults"."Aquest tipus de situacions no convenen a la imatge d'Espanya. És evident que ningú, i molt menys un càrrec públic pot parlar de presos polítics perquè deteriora la democràcia espanyola, que està al capdavant de les democràcies europees", ha subratllat Calvo. En una entrevista de TVE, la vicepresidenta ha rebutjat l'actitud de Torra: "És convenient que ningú no digui el que no és real i el que no és legal, que a Espanya existeixen presos polítics".En aquest sentit, Calvo s'ha mostrat ferma en la defensa de la democràcia, de la qual ha afirmat ser "una idea mil·lenària, però una pràctica curtíssima en el temps" i ha advocat per "cuidar-la" i no "dir aquestes coses fora d'Espanya", en relació a les paraules de Torra.El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, també ha defensat l'ambaixador perquè, segons ell, ha estat "en el seu lloc" perquè "ha defensat el seu lloc". En declaracions als mitjans des del Congrés, Hernando ha dit que espera que la persona que substitueixi Morenés "tingui les mateixes característiques i sigui capaç de defensar Espanya" i ha retret al ministre d'Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, que hagi "oblidat els seus discursos a Catalunya" en aquest sentit.El portaveu popular ha assegurat que "l'objectiu del Diplocat és destruir la imatge d'Espanya, sembrar la hispanofòbia i tirar endavant un projecte que el que vol trencar el nostre país, atemptar contra la Constitució, contra la corona i contra la sobirania nacional". Hernando ha qualificat aquesta situació de "desagradable" i ha assegurat que "demostra clarament el que farà Torra amb totes les ambaixades que pensa desplegar amb el Diplocat" que, segons ell, seguiran "sembrant la hispanofòbia al llarg del planeta".En canvi, el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha qualificat Morenés com "un senyor de la guerra" i considera "normal" la decisió de Torra d'abandonar l'acte en què l'ambaixador va pronunciar un "discurs ofensiu i insultant" per haver titllat Torra de mentider i haver posat en qüestió l'existència de presos polítics. "És lògic que un senyor de la guerra digui el que va dir i es comporti com es va comportar", ha subratllat Rufián, que troba "lamentable" que un càrrec "tan important" com Morenés "menteixi de manera flagrant en un lloc tan important", segons ha assenyalat en declaracions als mitjans des dels passadissos del Congrés.El diputat del PDECat, Jordi Xuclà, ha demanat la dimissió de Morenés i, en cas que no sigui cessat, ha reclamat que comparegui a la Comissió d'Exteriors del Congrés, ja que, segons ell, la seva intervenció, que ha titllat d'"inacceptable", "està fora de les competències i de les seves funcions i és absolutament inapropiat" per un servidor públic. El diputat del PDECat també ha explicat que demanarà explicacions al Josep Borrell per saber si aquest és el discurs de l'anterior govern o si és el de l'actual executiu espanyol.Xuclà creu que no pot ser que "un servidor públic, com és un ambaixador, vagi a un acte amb un discurs polític de sis pàgines ja escrit prèviament amb un missatge de contraprogramació política". "Si el senyor Morenés té melancolia de la seva etapa política, que es torni a presentar a les eleccions", ha reblat.

