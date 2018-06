Maria Ciria, millor nota de la selectivitat a Lleida: «La feina la tenim durant tot el curs»

La Maria Ciria Puigpinós, una veïna de Lleida de 17 anys i que ha cursat el batxillerat científic a Lestonnac Lleida, ha estat amb una puntuació de 9,7 l'estudiant de les comarques de Lleida que ha obtingut una millor puntuació en la fase general de la selectivitat aquest juny, i la tercera més alta de tot Catalunya."Quan vaig acabar les proves estava molt satisfeta perquè m'havien anat bé però no em vaig imaginar en cap moment que pogués ser una de les millors notes ni la millor de Lleida", explica des de Sòria, on la Maria ha anat a passar uns dies. Considera que "la feina la tenim durant el curs i no tant en la preparació de la selectivitat" tot i que considera que "el secret està en afrontar les proves amb tota la tranquil·litat possible, que és molt difícil en aquell moment descansar bé i tenir una mica de sort i que les coses et vagin de cara".Ara, amb el 13,7 que li queda de mitja sumant els resultats de la fase específica i amb la nota de Batxillerat, la Maria Ciria té clar que vol estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona (UB).La Maria explica que la van trucar aquest dimecres per comunicar-li que havia obtingut la millor nota de les PAU 2018 del juny a les comarques de Lleida i per demanar-li des de la secretaria d'Universitats i Recerca si autoritzava que poguessin facilitar les seves dades per tal que els mitjans de comunicació poguessin parlar-hi. "Estava molt contenta amb la meva nota –després de conèixer-la per internet aquest dimecres- però no m'imaginava per a res que pogués ser la millor de Lleida", manifesta.Per la Maria Ciria, "la selectivitat va ser seguir estudiant el que havia fet durant el curs" ja que "crec que la feina està al curs i no tant en la preparació de la selectivitat". Per preparar-se per a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), "vaig fer un repàs general a tota la matèria del curs", assenyala l'estudiant amb millor nota de la selectivitat aquest juny a Lleida.

