El PDECat treu ferro a l'eliminació de la via unilateral del preàmbul dels estatuts

Recta final cap a l'assemblea del PDECat. Maria Senserrich, portaveu de la formació, i David Font, coordinador del congrés, han comparegut aquest dijous en roda de premsa per explicar les línies mestres de les ponències -un total de set- ja enviades a la militància. Una de les novetats és la proposta d'eliminar la referència a la via unilateral dels estatuts , motivada pel requeriment que van rebre del registre de partits quan es va fundar la formació. Senserrich li ha volgut treure ferro i ha apuntat que es tracta d'una circumstància "tècnica" que no ha de posar en qüestió l'objectiu polític del partit, que és aconseguir la independència i un estat català en forma de República.Una de les qüestions que va suscitar més controvèrsia el congrés fundacional va ser la inclusió de no renunciar a la via unilateral en el preàmbul dels estatuts. En la ponència organitzativa enviada a la militància, segons consta a la pàgina 9, es proposa suprimir aquesta menció. El motiu? "Perquè el Registre de Partits Polítics en el seu requeriment de 29 d'agost de 2016 de subsanació de deficiències dels estatuts aprovats en el congrés fundacional de 8, 9 i 10 de 10 juliol de 2016, va advertir que aquesta redacció podria incórrer en incompatibilitat amb l'article 6 de la Llei Orgànica 6/2002, de Partits Polítics, el qual estableix que els partits polítics s’ajustaran en la seva organització, funcionament i activitats als principis democràtics i a allò que es disposa en la Constitució i les lleis"."Tots els documents són sotmesos a votació", ha puntualitzat Font, que ha fet extensiva aquesta circumstància a totes les ponències. El coordinador de l'assemblea ha resumit l'esperit dels set documents, que poden ser esmenats fins al 14 de juny. El text polític proposa un "procés d'autodeterminació" que culmini amb la República , i recalca la necessitat d'explorar "vies possibilistes" per aconseguir-la.Senserrich ha indicat que la direcció ha de tenir més equilibri territorial, i que l'assemblea és una manera de corregir aquesta circumstància. La nova estructura constarà d'un president, fins a quatre vicepresidents, un secretari general, un secretari d'organització i quatre vicesecretaris. Tots aquests càrrecs seran votats el diumenge 22 de juliol per tota la militància, ja sigui de manera física o telemàtica.

