Enxampat el guàrdia civil de «la Manada» quan intentava fer-se un passaport

🚩Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte... teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado.#AsíNO pic.twitter.com/0LufjLXzt1 — Policía Nacional (@policia) 28 de juny de 2018

Antonio Manuel Guerrero, l'agent de la Guàrdia Civil de "la Manada" condemnat a nou anys de presó per abusos sexuals a una noia durant els Sanfermines de l'any 2016, va intentar dilluns -tres dies després de sortir de la presó- obtenir un passaport. La petició va ser rebutjada perquè una de les mesures cautelars imposades pel jutge és no sortir del territori espanyol. Se n'ha fet ressò la policia espanyola a través de Twitter.Segons ha informat Efe i han recollit diversos mitjans, Guerrero havia demanat cita prèvia per realitzar aquest tràmit i es va presentar en una oficina de Sevilla a les 11.30 hores. Després es va personar davant del jutge per complir amb un altre requisit imposat per l'Audiència Nacional per poder sortir en llibertat provisional.

