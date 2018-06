La família de Bustos s'enroca per defensar-lo i assegura que no va intercedir per evitar multes

Hi ha enigmes que no es resoldran fins que arribi la sentència. Que l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos aprofités el seu càrrec públic per evitar que la policia de la ciutat li imposés a la seva dona i als seus dos fills dues multes de trànsit per aparcar de forma indeguda, és una qüestió que en els tres dies de judici encara no ha quedat aclarit. Aquest dijous, en l'últim dia de vistes a l'Audiència de Barcelona, la família de l'exalcalde ha tancat files amb ell, i ha assegurat que no hi va intercedir de manera inadequada i que, en tot cas, les multes es van pagar o recórrer.Ho ha explicat la parella de Bustos, que ha declarat com a testimoni, així com els seus dos fills, protagonistes del segon incident que es porta a judici, en el que és una de les trenta peces del cas Mercuri . Qui va ser alcalde de Sabadell està acusat dels delictes de tràfic d'influències -en concepte d'autor material- i prevaricació -en concepte d'inductor-, i s'enfronta a una pena de quatre anys de presó, que es podrien acumular a la condemna d'un any i quatre mesos per un delicte de tràfic d'influències en la contractació d'una persona a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Si això fos així, l'exalcalde de Sabadell podria acabar ingressant a la presó.Pel que fa al primer cas que es jutja, del 28 de març del 2012 en referència a la retirada d'una multa a la seva dona, aquesta ha explicat que va aparcar el cotxe davant de la llar d'infants i que, poc després, la van avisar que la grua se'l volia endur. Abans que ho aconseguís, ella s'hi va acostar i el va treure, tot i que la multa es va tramitar.Malgrat que Bustos estava amb ella, "no va voler sortir" de la llar d'infants, precisament, ha afirmat la dona, "per no exercir com alcalde". "Si hagués sortit, els de la grua se n'haguessin anat segur", ha relatat. A més, i tal com també va explicar Bustos en la seva declaració, hi havia unes indicacions no escrites, que permeten -durant unes hores determinades de la tarda- aparcar en zones no permeses per recollir els infants dels col·legis.Segons la parella de l'exalcalde, les comunicacions que a continuació va tenir amb l'exintendent de la Policia Local de Sabadell, Josep Miquel Duran, -també acusat-, sobre la multa van ser, només, per parlar de com s'havia de presentar la instància i, posteriorment, perquè aquest li va comunicar que la situació del cotxe "no es veia bé" i que potser la multa no arribaria.Més intensa ha estat la declaració del fill petit de Bustos, que ha justificat la segona situació viscuda el 22 de juny del 2012 quan ell va estacionar el cotxe en una zona de càrrega i descàrrega davant d'un hospital, i la grua se'l va emportar. En aquest cas es va expedir el butlletí de denúncia i la infracció de tràfic corresponent. En assabentar-se d'això, els fills van trucar el seu pare, i Bustos va trucar Duran que va assegurar-li que ho resoldria. Després, l'exalcalde va tornar a trucar els seus fills per dir-los que anessin cap a les dependències del dipòsit municipal de Can Marcet de Sabadell per recuperar el seu vehicle.Segons el fill petit de l'exalcalde, la situació era tensa, ja que havia d'acompanyar el seu germà gran a una prova mèdica, de la qual aquest va sortir marejat i amb dificultats per caminar. Una vegada els dos fills de Bustos van arribar a la comissaria, ha relatat, van ser atesos per Izquierdo i després Duran, que els va explicar com pagar la grua -els va deixar els diners de la seva pròpia butxaca, afirmen- i els va donar les indicacions per presentar al·legacions. "No ens va arribar multa ni res per pagar, de manera que suposo que es va acceptar l'escrit l'al·legacions", ha indicat el fill petit. Pel que fa al fill gran, amb una disminució psíquica del 40%, ha afirmat que no recorda res del que va passar aquell dia, ja que estava marejat i confús per la medicació. Dilluns, l'exalcalde va negar els fets dels que se l'acusa, i va preguntar a la fiscal: "Si volgués abusar de la meva condició d'alcalde, hagués sortit al carrer (per evitar la multa) i no ho vaig fer. Vostè creu que jo ho hagués fet?". Durant el judici, també han declarat Duran i l'exdirector de l'àrea d'Espai Públic de l'Ajuntament de la ciutat, Xavier Izquierdo.A banda de les dues peces del ''cas Mercuri' esmentades, n'hi ha catorze més que estan pendents de l'obertura de judici oral. La més important és la peça 1, perquè és la que ha de demostrar les sospites de la fiscalia anticorrupció sobre el cobrament de comissions per part d'empreses a membres de l'Ajuntament de Sabadell per aconseguir obres públiques a la ciutat. Una altra de les destacades és la que investiga l'empresa de neteja viària i recollida de residus Smatsa. En aquesta, però, Bustos no està imputat.En concret, la policia està analitzant si Smatsa va finançar de forma irregular un acte de campanya del PSC de Sabadell l'any 2011, mesos abans de la renovació del contracte d'escombraries. Aquesta concessió és la més important de l'Ajuntament de la capital vallesana, ascendeix a 19 MEUR anuals i té una durada de 20 anys.

