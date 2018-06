Llum verda definitiva als pressupostos de l'Estat

El ple del Congrés dels diputats ha rebutjat aquest dijous amb els vots del PSOE, Podem, ERC, PDECat, PNB, Compromís i Bildu les esmenes que el PP va introduir als pressupostos generals de l'Estat al seu tràmit al Senat, en una suposada revenja pel suport del PNB (amb qui el govern de Rajoy havia pactat els comptes) a la moció de censura.Els grups només han acceptat les esmenes proposades pel Partit Aragonés (PAR) per a inversions a Aragó i una única del PP d'ajuda als afectats per la talidomina entre 1950 i 1985. Amb aquest tràmit, el Congrés dona el vistiplau definitiu als pressupostos generals de l'Estat per al 2018, uns comptes redactats per l'equip de l'anterior govern del PP (i pactats amb el PNB, a més de Cs, Coaliació Canària i Nova Canària) i que l'executiu de Pedro Sánchez va decidir mantenir per poder-se centrar en els del 2019.La majoria que va donar suport a la investidura de Pedro Sánchez ha tancat la porta aquest dijous a les 17 esmenes parcials que el PP va presentar contra els seus propis pressupostos al Senat per eliminar partides pactades amb el PNB per valor de 35 milions d'euros i destinar-les a altres capítols. Una resposta al suport del PNB a la moció de censura només una setmana després que els nacionalistes bascos votessin a favor dels pressupostos generals de l’Estat redactats pel govern de Mariano Rajoy a canvi d'un acord que incorporava 540 milions (majoritàriament en inversions al País Basc) als comptes de Montoro.Entre aquestes esmenes de revenja del PP rebutjades pels grups, n'hi havia una que proposava deixar de destinar 26,6 milions d'euros al Servei Basc de l'Ocupació i posar aquests diners a programes de millora del transport públic a zones despoblades, així com una altra que volia substituir 3 milions d'euros destinats al centre d'investigació Biscay Marine Energy Platform per uns altres destinats a exempcions fiscals sobre l'electricitat de recs agrícoles.Les esmenes que sí que han prosperat són les presentades pel Partit Aragonés per a la millora de les inversions a Aragó. Entre altres, una de 15 milions per a la millora de la línia de tren Osca-Canfranc i diverses per a trams de carreteres, entre els que hi ha l’A-22 entre Lleida i Osca. També una del PP que ha prosperat amb el suport de tots els grups menys el PSOE per a ajudes fiscals o indemnitzacions a les persones que van resultar afectades per la talidomina entre 1950 i 1985.Tan bon punt ha acabat la votació, la bancada del PP ha aplaudit l'entrada en vigor dels pressupostos de Cristóbal Montoro. Un cop han superat aquest últim tràmit al Congrés, els pressupostos generals de l'Estat per al 2018 entraran en vigor un cop es publiquin al Butlletí Oficial de l'Estat.

