Un sector dels comuns revela que la llista de Domènech i Colau els va instar a retirar-se de les primàries

"Des de la candidatura oficial ens van demanar que retiréssim la llista". Ho explica José Luis Atieza, exregidor de Viladecans que encapçala la llista de Comuns Federalistes a les primàries que arrenquen aquest divendres per escollir la nova cúpula de Catalunya en Comú. L'afirmació d'Atienza, que fa referència a la candidatura que lideren Xavier Domènech i Ada Colau, explica fins a quin punt el procés de renovació dels òrgans de direcció dels comuns està sacsejant internament el partit més enllà de la polèmica decisió d'Elisenda Alamany de no formar part del quadre de comandament de la formació . Les tres candidatures en pugna -la "oficial", la dels federalistes i la dels anticapitalistes-, però, sostenen que les diferències entre elles són una qüestió de "matisos" i que les primàries seran un procés constructiu.Atienza detalla aque va mantenir "converses" amb la candidatura de Domènech i Colau en les quals se'ls va demanar la retirada de la llista. "Van ser reunions fora del marc organitzatiu i per això vull mantenir en l'anonimat qui ens va fer la petició", argumenta. En tot cas, si els federalistes van decidir mantenir la candidatura va ser, diu, per "responsabilitat", ja que, assegura, no se'ls va demanar una retirada a canvi d'integrar-se. "No se'ns va convidar a participar del consens de la llista de Domènech, així que difícilment podíem contemplar una retirada", explica. I afegeix: "Ens ha sigut mes fàcil presentar una llista per competir que parlar de política dins de l’espai".La diputada de Catalunya en Comú Podem i número quatre de la candidatura de Domènech i Colau, Susana Segovia, explica que ella no té "constància" que es demanés a Comuns Federalistes la retirada de la llista. "No tindria massa sentit que es demanés la retirada. Tenim llistes tancades però proporcionals i això permet que es puguin incorporar les diferents sensibilitats", diu Segovia, que sí que apunta, però, que és probable que hi hagi gent de Comuns Federalistes que ja se sentís representada per la candidatura que encapçalen Domènech i Colau. En tot cas, altres fonts consultades de la llista "oficialista" corroboren les paraules d'Atienza. Atribueixen la petició de retirada de la candidatura dels federalistes al fet que ja s'inclou persones d'aquest sector en l'equip que es preveu guanyador.En tot cas, Segovia explica que el projecte que abanderen és la d'"integrar totes les sensibilitats", posar en valor el pes del municipalisme i desplegar territorialment el partit per consolidar l'espai. Especialment tenint en compte l'horitzó de les municipals. Nega, com ha defensat un sector del partit en les darreres setmanes, que la llista hagi estat fruit d'un pacte entre una part de la direcció d'ICV i una part de la direcció de BComú. "La pluralitat de la candidatura és la prova més palpable que això no ha estat així. S'han mantingut moltes converses per fer una llista representativa, diversa, del territori i referent de totes les sensibilitats", argumenta Segovia, que destaca la presència de gent del territori que fa temps que està molt activa a l'espai.A més del desplegament organitzatiu i de la confecció de les candidatures de les municipals del 2019, la nova executiva també tindrà el repte de culminar la confluència amb Podem, que ja es considera integrat dins de l'espai des de que Domènech va ser escollit secretari general de la formació lila.Comuns Federalistes, encapçalats per Atienza i la coordinadora de l'Assemblea de barri de Les Corts de Barcelona en Comú, Maribel Ibáñez, fa mesos que intenten obrir el meló del posicionament nacional del partit i es presenten precisament per això. Consideren que "el gran defecte" de Catalunya en Comú és que "no proposa un model nacional acabat". De fet, a l'assemblea organitzativa del passat 22 d'abril van arrencar el compromís de la direcció sortint de celebrar un debat sobre aquesta qüestió per posar fi a "l'ambigüitat". Això sí, sense cap intenció de la cúpula, si més no de partida, de modificar els estatuts fundacionals.Atienza subratlla que Comuns Federalistes no és un "grup rebel" provinent d'ICV, Podem o EUiA. "Hem nascut i crescut dins de l'ecosistema de Catalunya en Comú", sosté, amb l'objectiu de defensar un projecte netament federal per a Catalunya i per a Espanya. El federalisme dins del partit, considera, s'ha viscut en la "intimitat" malgrat que, sota el seu punt de vista, és el vehicle per adreçar-se a la "Catalunya real" i recollir-ne la seva "complexitat". "Ens hem d'adreçar a a la nació real de la qual parlava Vázquez Montalbán, no a la nació només de TV3, sinó també a la de Tele 5, La Sexta o TVE", argumenta.Atienza conclou que esperava que aquesta campanya de primàries fos una "oportunitat" per debatre diferents opinions polítiques. "Se'ns va dir que hi hauria un debat, però és que no tenim cap explicitació del projecte de la candidatura oficial. Som un espai jove i hem d'aprendre a ser transparents", diu. El pròxim dissabte se celebraran set actes de presentació i debat de candidatures arreu del territori. "En aquest partit és molt complicat debatre. Aquestes primàries seran positives perquè nosaltres garantirem que aquest debat existeixi", sosté el cap de llista de Comuns Federalistes.La falta d'espais de debat és un dels aspectes que també destaca la llista Desbordem presentada pels anticapitalistes i encapçalada per la diputada d'En Comú Podem al Congrés Sònia Farré i el regidor del Comú de Lleida Sergi Talamonte. "Ens presentem en positiu, però un dels problemes, fruit d'estar en un moment de creació, és que hi ha hagut dificultats per articular debats de baix a dalt", explica la candidatura, que demana no personalitzar les declaracions perquè justament consideren que fins ara el partit ha transmès una "imatge distorsionada" identificant-se només en "3 o 4 persones".Desbordem explica que van decidir presentar-se per compte propi per "visibilitzar la diversitat interna del partit" perquè no se senten "còmodes amb la imatge que es projecta dels comuns com un tot" quan els debats a la coordinadora "són molt plurals". Defensen també la presència de més persones del territori a l'executiva, que fins ara asseguren que ha estat "centrada" en Barcelona i àrea metropolitana i trobar l'equilibri entre "el carrer i les institucions". En tot cas, els anticapitalistes subratllen com a aspecte positiu la "complexitat" del partit, també a l'hora d'afrontar el debat nacional. "Amb ningú tenim una gran diferència com per dir que anem a confrontar projectes", conclouen.Les primàries arrenquen aquest divendres i hi podran participar 12.382 inscrits fins el 2 de juliol. S'escolliran els 30 membres de l'executiva nacional, així com els membres del consell nacional -que substituirà l'actual coordinadora nacional-, les cinc persones que formaran part de la comissió de garanties i les cinc que formaran part de la comissió de comptes. Tots aquests òrgans tindran un mandat de dos anys i garantiran la paritat.

