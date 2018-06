Dues noies obtenen la millor nota de la selectivitat a Catalunya amb un 9,9

Dues estudiants han empatat amb un 9,9 en la nota més alta de la selectivitat del 2018 a Catalunya. Es tracta de la tarragonina Claudia Valero de la Flor, estudiant del Santa Teresa de Jesús, i de la barcelonina Rosa Milian Costa, que tot i que resideix a la capital catalana és estudiant de l'Institut Jaume Vicens Vives de Girona.A la demarcació de Girona hi ha hagut un triple empat entre estudiants que hi resideixen, amb un 9,8. Es tracta de Pol Valero, de La Salle de Girona, Elisenda Veciana, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, i Martina Cots Costa, de les Preses i alumne de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot.L'estudiant de la demarcació de Lleida amb la nota més alta ha estat Maria Ciria Puigpinós, de Lestonnac de Lleida, que ha aconseguit un 9,7 de nota.Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'aquest any es van celebrar del 12 al 14 de juny i s'hi van presentar gairebé 34.000 estudiants.

