Àngel Ros proposa un referèndum sobre un nou Estatut

A l'espera de la reunió del 9 de juliol entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, dirigents de tots els colors polítics fan la seva contribució per intentar marcar l'agenda de diàleg. Aquest dijous és l'alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, qui ha aixecat el dit per desglossar quina és la seva proposta: la negociació d'un nou Estatut on quedi pautada la relació territorial entre Catalunya i Espanya i un referèndum per sotmetre'l a aprovació -o no- dels catalans. "S'ha de votar al final, després d'haver formulat una solució d'Estat compartida que sigui assumible per una gran majoria de ciutadans", ha argumentat Ros en la línia de "votar un acord" que defensen els socialistes.Ros ha llançat la seva proposta durant una conferencia organitzada per Fòrum Europa Tribuna Catalunya just el dia en què es compleixen vuit anys de la sentència del Tribunal Constitucional que va escapçar l'actual Estatut i que va ser el detonant de la primera gran manifestació a Catalunya dels darrers anys.El president del PSC i alcalde de Lleida ha demanat al Govern de Torra que "oblidi" la via unilateral i que aposti per establir un diàleg amb el govern espanyol que serveixi per "bastir una solució" per al conflicte entre Catalunya i l'Estat. Una solució que hauria de ser "assolible" i lluny d'una "solució màgica", ha precisat. "Hi incloc els referèndums", ha assegurat després que el president de la Generalitat n'hagi proposat un de pactat les darreres hores.En aquest sentit, Ros considera que cal enfortir primer el diàleg entre institucions, buscar un nou marc per a la solució i finalment sotmetre-ho a votació. "Els referèndum per mi es fan al final, no a l'inici; començar per un referèndum és començar la casa per la teulada", ha advertit amb la mirada posada a la reunió del 9 de juliol. De fet, el president del PSC espera que la trobada Sánchez-Torra serveix per teixir un "clima de confiança progressiva" i que d'aquesta manera d'aquí a uns mesos sigui "impossible" que es repeteixi la situació de Washington d'aquesta matinada.

