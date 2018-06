Atenció: estiu de plagues d'insectes

Les pluges de la darrera primavera i la pujada de les temperatures amb un inici sec de l'estiu afavoriran la proliferació de plagues d'insectes els pròxims mesos, segons informa Tot Mataró . És l'advertència que fa l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP), que augura una "explosió" més important del que és habitual de mosquits de tot tipus, sobretot del comú; de la mosca negra, sobretot al llarg del traçat del riu Francolí a les comarques de Tarragona, i de la vespa asiàtica, que ha passat de tres nius a 370 en els darrers cinc anys a Catalunya i que té una presència destacada a les comarques de Girona i Barcelona.

La climatologia dels darrers mesos ha propiciat un hàbitat favorable per a la cria de les larves dels mosquits: "L'aigua és vida i tots els essers vius en necessiten. Com més aigua, més vida", explica el president de l'ADEPAP, Joaquim Sendra. A més, la calor dels darrers dies acaba de generar un entorn propici per al desenvolupament d'aquest insecte que troba ara les condicions "òptimes" per reproduir-se.

"Pot haver una explosió més important del que és habitual", assegura Sendra. El mosquit que més es veu afavorit per aquesta situació és el comú, mentre que el tigre tindrà una presència similar a la d'altres anys perquè les condicions que necessita per a la seva reproducció són diferents. Sendra recorda que cal evitar les petites acumulacions d'aigua estancada per prevenir la seva proliferació.

També es preveu una presència destacada de la vespa asiàtica, que ha multiplicat notablement la seva implantació a Catalunya. El 2013 es comptabilitzaven només tres vespers i l'any passat la xifra ja era de 370. "Els insectes tenen com a codi genètic expandir-se tant com puguin", relata Sendra. En el cas de la vespa asiàtica, a més, lamenta el seu caràcter depredador: "Uns insectes depreden els altres i malauradament sempre s'acaba implantant l'espècie mes perniciosa".

La vespa asiàtica ja colonitza les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Pla del'Estany, el Gironès, el Ripollès, el Baix Empordà, la Cerdanya, el Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental, el Maresme i Osona. I la previsió és que ara continuï la seva progressió cap al Vallès Occidental, el Barcelonès o el Baix Llobregat.

Les picades de vespa asiàtica causen un dolor intens i segueixen amb una coïssor semblant a la d'una cremada, mentre que en l'àmbit agrícola, el dany més gran que produeixen les vespes asiàtiques és la depredació de les abelles de la mel fins a l'eliminació de colònies senceres. En aquest sentit, es calcula que un sol vesper de ves pa asiàtica pot capturar en una temporada fins a 6,7 milions d'altres insectes.

Pel que fa a la mosca negra, enguany s'espera la seva aparició en llocs on fins ara no era habitual, degut a la crescuda dels cabals del rius a la bona qualitat de les aigües. Això fa, expliquen des de l'ADEPAP, que la mosca negra expandeixi la seva àrea d'influència "molts quilòmetres". Un exemple és el Francolí, a les comarques de Tarragona, que té una quantitat d'aigua molt "significativa" pel que és habitual en aquesta època.

Paneroles i xinxes, plagues habituals

Com cada estiu, s'espera que la plaga que vingui amb més intensitat sigui la panerola del clavegueram, tant de les espècies habituals –americana, oriental i del cafè–, com una nova espècie, l'australiana, que s'ha detectat ja a diversos punts de la geografia espanyola, com Guipúscoa, Canàries o Madrid, i que podria arribar aviat a Catalunya.

La presència d'aquesta plaga va en augment a causa de l'elevat poder de reproducció i la manca de depredadors naturals a les zones de refugi d'aquest insecte, com són les canonades. L'ADEPAP alerta que la seva principal afectació sobre les persones és de contagi de malalties i al·lèrgies i es recomana la neteja i manteniment de tot el sistema de canonades i arquetes de clavegueram per prevenir la seva arribada a les llars.

També els xinxes dels llits són una plaga "habitual" i tot i que tradicionalment s'ha associat la presència d'aquest insecte a problemes de "salubritat" a les llars, des de l'ADEPAP volen desmitificar-ho. Sendra explica que en la majoria de casos els xinxes arriben a les cases transportats en la pròpia roba o les maletes de viatge. Per això és important, asseguren, revisar els equipatges un cop es torna a cas de vacances ja que possiblement les maletes han estat en contacte amb xinxes, ja sigui a l'allotjament o als aeroports, per contacte amb altres maletes.

