Maragall considera «contradictori» l'incident de Washington amb la voluntat de diàleg de Sánchez

Resposta immediata del conseller d'Acció Extrerior, Ernest Maragall, després de l 'incident protagonitzat per l'ambaixador espanyol a Washington, Pedro Morenés, davant la delegació del Govern de la Generalitat . Maragall ha considerat "inacceptable" i "incomprensible" que Morenés hagi utilitzat un "llenguatge d'agressió i insult" davant del president de la Generalitat, Quim Torra. El conseller ha recalcat que l'episodi de Washington també és "contradictori" amb la pretesa voluntat de diàleg del govern de Pedro Sánchez.Maragall, que ha traslladat el "malestar" del Govern al gabinet del ministeri d'Afers Exteriors, ha volgut subratllar que els fets ocorreguts a la capital nord-americana haurien de ser només una "anècdota desgraciada". "Espero que ningú pretengui traslladar-ho d'anècdota a categoria", ha advertit. Ara bé, ha volgut destacar que desitja que el diàleg que postula la Moncloa sigui del tot sincer.La recepció oficial a Washington que l’organització de l’Smithsonian Folklife Festival ha ofert aquesta passada nit amb les delegacions de Catalunya i Armènia no ha acabat bé. Els discursos de contingut enfrontat del president de la Generalitat, Quim Torra, i l’ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés, i la tensió política viscuda a l’interior ha acabat amb la delegació catalana escridassant l’ambaixador i clamant per la llibertat dels “presos polítics” i abandonant l’acte en ple, amb Torra al capdavant.A la sortida, el president ha denunciat que Morenés havia fet un discurs “ofensiu” per a ell i “per al país” per haver-lo “titllat de mentider i posat en qüestió l’existència de presos polítics”. I és que Torra havia dedicat part de la seva intervenció a parlar, justament, de la situació dels independentistes que estan a la presó o a l’estranger.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)